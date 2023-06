Expremiér Boris Johnson oznámil, že se vzdává mandátu poslance britského parlamentu. Kvůli večírku

Boris Johnson, bývalý premiér, se rozhodl rezignovat na svůj poslanecký mandát v reakci na zprávu parlamentního výboru, který vyšetřoval jeho jednání během pandemie covidu-19. V rámci vyšetřování se soustředili na aféru spojenou s pořádáním večírků v době nejpřísnějších omezení kvůli pandemii. Dotazovali se také na to, zda Boris Johnson úmyslně klamal poslance, když popřel porušení vládních protipandemických opatření.

Odstoupení Borise Johnsona, který ukončil svou premiérskou funkci loni, vyvolá vypsání doplňujících voleb volebního obvodu Uxbridge a South Ruislip, který zastupoval jako konzervativní politik v Dolní sněmovně od roku 2015.

Už v březnu přišel Imunitní výbor britského parlamentu s předběžnou zprávou, která obsahovala důkazy, jež by mohly svědčit proti Johnsonovi. Hlavním předmětem vyšetřování bylo tvrzení tehdejšího premiéra z prosince 2021, že jeho kancelář neporušila žádná koronavirová opatření tím, že pořádala večírky. Zpráva se zaměřila na to, zda Boris Johnson věděl o porušování pravidel ve svém úřadu a zda poté úmyslně lhal poslancům.

Boris Johnson vyjádřil svou kritiku na adresu zprávy výboru, kterou označil za plnou nepřesností a předsudků. Podle něj byl jejich záměr od začátku jednostranně obvinit ho, bez ohledu na skutečnosti. S výrazem smutku konstatoval, že opustit Parlament je pro něj velmi obtížné a momentálně se cítí zmatený a ohromený.

"Nelhal jsem a věřím, že i (členové) výboru to v srdci vědí... Vědí velmi dobře, že když jsem mluvil ve sněmovně, říkal jsem to, co jsem tehdy považoval za pravdivé," uvedl dnes Johnson. "Stále nepředložili jediný kousek důkazu, že jsem vědomě a lehkovážně uvedl sněmovnu v omyl," dodal.

Expremiér byl v souvislosti s aférou známou jako Partygate již dříve potrestán pokutou, stejně jako více než 80 dalších osob. Tato aféra se týkala celkem 16 večírků a dalších setkání, která proběhla koncem roku 2020 a v první polovině roku 2021 v úřadovně premiéra v Downing Street v Londýně. Tyto události byly předmětem nezávislého vyšetřování, které bylo vedené úřednicí Sue Grayovou a následně se do vyšetřování zapojila také policie.