Guterres bude pokračovat jako generální tajemník OSN

Guterres stojí v čele OSN od 1. ledna 2017 a jeho stávající mandát vyprší na konci letošního roku. Ve funkci generálního tajemníka by nyní mohl zůstat do konce roku 2026, kdy mu bude 77 let.

Rodáka z Lisabonu před vyvrcholením volby doporučila na druhý mandát 15členná Rada bezpečnosti OSN a Guterres už dnes složil přísahu pro další funkční období. V březnovém dopise o své vizi na další roky jmenoval jako nejnaléhavější výzvy současnosti pandemii covidu-19, klimatické změny, znečištění ovzduší i oceánů, složité a zdánlivě nekonečné války i "prudce rostoucí nerovnosti".

"Uprostřed všech těchto věcí je mezinárodní spolupráce zkoušena tak, jako málokdy předtím. Smysl multilateralismu je zpochybňován, ba dokonce podkopáván některými ve vlivných pozicích. (...) Tyto trendy daly vzniknout hlubokému paradoxu: Mezinárodní spolupráce je potřebnější než kdy dřív, ale často je složitější jí dosáhnout," napsal.

Před nástupem do pozice generálního tajemníka OSN Guterres zastával vysoké posty v portugalské i mezinárodní politice. Mezi lety 1995 a 2002 byl portugalským premiérem, deset let pak působil jako vysoký komisař OSN pro uprchlíky.

"Jsem hluboce poctěn a vděčný za důvěru, která ve mě byla vložena, abych sloužil jako generální tajemník Organizace spojených národů ve druhém funkčním období. Sloužit OSN je obrovskou ctí a tou nejušlechtilejší povinností," uvedl dnes na twitteru.