Írán představil nový dron. Uletí 2000 kilometrů s 300kilogramovou bombou

Jmenuje se Mohajer-10 a je nápadně podobný americkému letounu MQ-9 Reaper. Jeho název v perštině znamená přistěhovalec, tuto řadu dronů Teherán vyrábí už od roku 1985. „Dron je schopen létat až do výšky 24 tisíc stop rychlostí 210 kilometrů za hodinu a unese bombu o hmotnosti 300 kilogramů,“ popsala íránská tisková agentura IRNA.

Letoun může rovněž nést elektronické sledovací zařízení a kameru. „Dnes můžeme světu důrazně představit Írán jako vyspělý a technologický národ,“ poznamenal íránský prezident Ebrahim Raisi, kterého deník Washington Post popsal jako chráněnce nejvyššího vůdce Islámské republiky ajatolláha Alího Chameneího.

Podle Raisiho chce Teherán mít přátelské vztahy se všemi zeměmi světa. „Íránské ruky useknou každou ruku, která se natáhne ve snaze napadnout Írán,“ citovala ho státní televize.

Ani přes podobnost s novým dronem neexistují žádné důkazy, že by Íránci MQ-9 Reaper ukořistili. Podobný stroj v červenci představila rovněž Severní Korea. Washington Post zhodnotil, že oba druhy bezpilotních letounů zřejmě vznikly na základě veřejně dostupných informací o americkém letounu, který je mezi spojenci Washingtonu známý jako „lovec-zabiják“.

Íránské armádě se podařilo v prosinci 2011 zabavit letoun RQ-170 Sentinel, který toho času používala americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) ke sledování tamního jaderného programu. Roku 2019 pro změnu Íránci sestřelili letoun amerického námořnictva RQ-4A Global Hawk ve chvíli, kdy krachovala jaderná dohoda mezi Teheránem a Washingtonem.

Írán dlouhodobě dodává Ruské federaci drony Šahíd, které tvoří ústřední prvek náletů proti napadené Ukrajině. Teherán navíc Moskvě dodává materiál na výstavbu závodu na výrobu těchto dronů nedaleko Moskvy. Podle WP se tak Kreml snaží zajistit stálé dodávky těchto zbraní.

List New York Times před necelými dvěma týdny informoval, že Rusové už repliky začali vyrábět. Přišli na to výzkumníci, kteří byli povoláni do Kyjeva za účelem průzkumu dvou sestřelených dronů Šahíd-136. „Obsahovaly elektronické moduly, které se shodovaly s komponenty dříve nalezenými v ruských pozorovacích bezpilotních letounech,“ píše NYT.

Podle vedoucího vyšetřovatele Damiana Spleeterse jsou Rusové na těchto dronech závislí. „Tato nová verze umožní Rusku udržet své útočné vzorce a závislost na těchto jednosměrných bezpilotních letounech. Takže skutečnost, že je vyrábějí na domácím trhu, jim umožní na ně nadále spoléhat,“ uvedl.

Ruskem vyráběné verze Šahídů jsou označovány jako Geran-2. „Naše zjištění také vyvolávají otázky ohledně kontroly vývozu a opatření proti diverzifikaci, protože vidíme, že mnoho komponent, které jsme našli, je vyrobeno po únoru 2022. Takže pokud je budou moci získávat i nadále, je to samozřejmě problém,“ upřesnil Spleeters.