Izrael o útoku Hamásu věděl dva týdny předem

Izraelská veřejnoprávní stanice KAN uvedla, že plány útoku byly detailně popsány v dokumentu, který 19. září obdržela divize izraelské armády (IDF) zodpovědná za oblast sousedící s Pásmem Gazy.

Dokument vypracovala elitní zpravodajská jednotka 8200. Podle agentury DPA však vyšší velitelé této zprávě nevěnovali dostatečnou pozornost.

Vojenský zpravodaj KAN uvedl, že v té době bezpečnostní složky potlačovaly nepokoje v Pásmu Gazy zlepšováním životních podmínek místního obyvatelstva, udělováním pracovních povolení pro Palestince a rušením omezení na zboží.

Konflikt v Pásmu Gazy vypukl 7. října po útoku Hamásu na Izrael, při kterém zahynulo přibližně 1200 lidí, většinou civilistů. Militanti také unesli asi 250 rukojmí, z nichž se 120, včetně asi 41 mrtvých, stále nachází v Gaze.

Spojené státy spolu s Katarem a Egyptem již měsíce vyjednávají o podrobnostech příměří v Pásmu Gazy. Boje byly přerušeny pouze na sedm dní v listopadu loňského roku, kdy bylo propuštěno přes 100 rukojmí.

Rada bezpečnosti OSN tento měsíc poprvé schválila rezoluci předloženou Spojenými státy podporující dohodu o příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Rusko se hlasování zdrželo. OSN to uvedla na svém webu.

Text rezoluce, kterou podpořilo 14 z celkem 15 členů Rady bezpečnosti, "vítá" návrh na příměří a propuštění rukojmí, který 31. května představil americký prezident Joe Biden, a vyzývá příslušné strany, aby "bezodkladně a bezpodmínečně v plné míře implementovaly jeho podmínky."

Jde o první rezoluci přijatou Radou bezpečnosti OSN, která vyjádřila podporu plánu na příměří zaměřené na ukončení ozbrojeného konfliktu mezi Izraelem a Hamásem v Gaze.

Předseda Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás schválení rezoluce přivítal. Abbás ve svém prohlášení podle serveru France24 uvedl, že přijetí této rezoluce považuje za krok správným směrem, který může vést k ukončení "válečné genocidy" proti obyvatelům Pásma Gazy.

Palestinské radikální hnutí Hamás přivítalo také rezoluci uvítalo. Hamás v reakci zároveň vyjádřil připravenost ke spolupráci se zprostředkovateli v souvislosti s implementací principů třífázového plánu na příměří v konfliktu v Pásmu Gazy.

"Hamás vítá to, co je obsaženo v rezoluci Rady bezpečnosti, která potvrdila trvalé příměří v Gaze, úplné stažení, výměnu vězňů, rekonstrukci, návrat vysídlených osob do oblastí jejich bydliště, odmítnutí jakýchkoli demografických změn nebo zmenšení rozlohy pásma Gazy a dodávky pomoci našim lidem," uvedl podle Reuters v prohlášení.

Plán na příměří přitom Hamás před několika dny označil za "pouhá slova". Usáma Hamdán, vysoce postavený představitel Hamásu sídlící v libanonském Bejrútu, uvedl, že Hamás nedostal žádné písemné závazky ohledně příměří.

"Žádný návrh neexistuje, jsou to jen slova, která Biden pronesl ve svém projevu," řekl Hamdán agentuře AFP. "Američané dosud nepředložili nic zdokumentovaného nebo napsaného, co by je zavazovalo k tomu, co Biden řekl," dodal.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po Bidenově představení plánu uvedl, že americký prezident nezveřejnil všechny podrobnosti dohody a že jde jen o "částečný" postup.