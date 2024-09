Krajské a senátní volby odstartovaly. O přízeň voličů se uchází tisíce kandidátů

Hlasování se uskuteční také v několika desítkách obcí, zejména na severu Moravy a ve Slezsku, které byly v minulém víkendu zaplaveny. V pěti obcích, které volby nezvládnou vlastními silami, zajistí hlasování ministerstvo vnitra.

Dvacet zaplavených obcí uspořádá volby samostatně, avšak s komplikacemi, jako jsou změny volebních místností. Kvůli těmto problémům by se podle Českého statistického úřadu mohlo zpozdit zveřejnění celkových výsledků voleb, které bývají známé v noci na neděli.

Mezi dnešními voliči se očekává prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala (ODS) a jeho předchůdce, předseda ANO, Andrej Babiš.

O 675 míst krajských zastupitelů se uchází 8269 kandidátů, což znamená zhruba 12 uchazečů na jedno místo v každém regionálním parlamentu. V bitvě o Senát je registrováno 169 adeptů, tedy přibližně šest kandidátů na jedno z 27 obsazovaných křesel v horní komoře. Výsledky voleb by měla Státní volební komise tradičně projednat počátkem příštího týdne, přičemž oficiální výsledky krajských voleb budou následně vyhlášeny ve Sbírce zákonů.

Voliči budou moci hlasovat do 22:00. Další možnost odevzdat svůj hlas budou mít ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. K hlasování je nutné mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, aby volební komise mohla ověřit totožnost voliče.

V krajských volbách mohou voliči na vybraném hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla podpořit maximálně čtyři kandidáty preferované strany. Kandidátům postačí k získání mandátu pět procent preferenčních hlasů. Hlasovací lístek musí být vložen do obálky, kterou voliči obdrží od volební komise, a následně vhozen do volební urny.

Volby do Senátu se pořádají ve 27 senátních obvodech. V senátních volbách se vybraný lístek se jménem kandidáta vkládá do jiné obálky, kterou volič také obdrží od komise. Tento lístek se nijak neupravuje. V případě chyby budou hlasy neplatné.

Protože se první kolo senátních voleb koná zároveň s volbami do krajských zastupitelstev, je potřeba si ohlídat barvu hlasovacích lístků. Pro volby do Senátu jsou lístky žluté a vkládají se do žluté úřední obálky, zatímco lístky pro krajské volby jsou šedé. Pro druhé kolo senátních voleb již nebudou lístky doručeny na adresu a volič si je vyzvedne přímo ve volební místnosti.

V obou volbách mohou hlasovat občané České republiky, kteří dosáhli věku 18 let. Pokud volič dovrší 18 let druhý den voleb, má rovněž právo hlasovat. V případě druhého kola může volit i ten, kdo oslaví 18. narozeniny druhý den po jeho konání.

Po příchodu do volební místnosti je potřeba komisi předložit platný občanský průkaz nebo pas, aby mohla ověřit totožnost a občanství. Poté se volič s lístky a obálkou přesune do prostoru pro tajné hlasování.

Volit lze pouze v okrsku, kde má volič trvalý pobyt, nebo s voličským průkazem. Volební lístky obdrželi voliči do schránky nejpozději tři dny před volbami. Každý lístek odpovídá jednomu kandidátovi a je samostatně vytištěn. Lze si je také vyzvednout přímo ve volební místnosti.