Maďaři a Nizozemci se chtějí odklonit od unijní migrační politiky. Má to ale háček

Ve Štrasburku krok maďarské vlády o odklonu od migrační politiky EU oznámil ministr pro evropské záležitosti Janos Boka. „Maďarsko se stejně jako Nizozemsko domnívá, že přísnější vnitrostátní kontroly migrace jsou nezbytné, aby byly chráněny veřejné služby a suverenita,“ nastínil podle německého serveru DW.

Naopak cílem nizozemské vlády je podle její ministryně pro azyl Marjolein Faberové „zavést nejtvrdší migrační politiku v historii“. Chce dokonce vyhlásit výjimečný stav, který by v případě potřeby pomohl krajně pravicové vládě jednat bez souhlasu parlamentu.

S oběma zeměmi se shoduje i italská pravicová premiérka Giorgia Meloniová. Zřejmě bude také žádat o takzvaný opt-out z azylových zákonů EU. „Požadavek nizozemské vlády na opt-out z evropské migrační politiky je papírový tygr,“ upozornila německá europoslankyně Birgit Sippelová.

Pochybuje ale o úspěchu nizozemské žádosti. „Protože klauzule o neúčasti by musela být zahrnuta do evropských smluv a ty lze měnit pouze jednomyslnou dohodou. Velmi pochybuji, že by ostatní členské státy takový jednostranný krok Nizozemska schválily,“ shrnula.

„Dokud nebude smlouva změněna, jsou Nizozemsko a Maďarsko stále vázány stávajícím evropským právem a jsou povinny plně dodržovat azylová pravidla,“ varovala mluvčí Evropské komise Anitta Hipperová.

Podle politoložky Elise Muirové jde o zkoušku principu závazku EU k právnímu státu. „Členský stát nemůže odstoupit od právních předpisů EU poté, co byly přijaty. Celý smysl členství v EU spočívá v tom, že se zavazujete dodržovat zákony EU,“ řekla.