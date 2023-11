Jaderná bomba svržená na Gazu by byla řešením, prohlásil radikální ministr izraelské vlády

Izraelský ministr pro záležitosti Jeruzaléma a dědictví a člen extremistické strany Otzma Yehudit Amichai Eliyahu v neděli řekl, že svržení jaderné zbraně na pásmo Gazy je „možné“ řešení problému.

Na otázku v rozhovoru pro Radio Kol Berama, zda by měla být na enklávu svržena atomová bomba, ministr dědictví Amichai Eliyahu řekl, že „toto je jedna z možností“.

Eliyahu z ultrapravicové strany Itamara Ben Gvira není součástí bezpečnostního kabinetu, který se podílí na válečném rozhodování, ani neovládá válečný kabinet, který řídí válku proti teroristické skupině Hamás.

Eliyahu také během rozhovoru vyjádřil svou námitku proti povolení jakékoli humanitární pomoci do Gazy, když řekl, že „nepodali bychom nacistům humanitární pomoc“ a obvinil, že „v Gaze není nic takového jako nezúčastnění civilisté“.

Podporuje znovudobytí území Pásma Gazy a obnovu osad v této oblasti. K otázce týkající se osudu palestinského obyvatelstva má postoj, který říká: "Můžou odejít do Irska nebo do pouště; lidé v Gaze by měli najít své vlastní řešení."

Dále tvrdí, že severní Pásmo Gazy nemá právo na existenci, a prohlásil, že kdokoli provádí projevy podpory palestinské vlajky nebo vlajky hnutí Hamás by neměl nadále žít na této planetě.

Premiér Benjamin Netanjahu reagoval prohlášením, že Elijahuovy komentáře jsou „odtržené od reality“ a že Izrael a IDF jednají v souladu s mezinárodním právem, aby se vyhnuly újmě nebojujícím osobám.

Později v neděli ráno Netanjahuova kancelář oznámila, že Elijahu byl až do odvolání vyloučen z jednání vlády.

Opoziční vůdce Yair Lapid vyzval k odvolání ministra. "Přítomnost radikálů ve vládě ohrožuje nás a cíle války - porazit Hamás a vrátit všechna rukojmí," napsal Lapid na síti X (dříve Twitter) a dodal, že Netanjahu "musí (Eliyahua) dnes ráno vyhodit."

Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, vůdce strany Otzma Yehudit, ke které Elijahu patří, řekl, že mluvil s ministrem, který vše objasnil, že mluvil „metaforicky“.

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant se k situaci také vyjádřil a označil Elijahuova prohlášení za „nepodložená“ a dodal, že je „dobré, že to nejsou lidé, kteří mají na starosti izraelskou bezpečnost“.