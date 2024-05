Jak je princezně Kate? Princ William odpovídal na všetečné otázky lidí v ulicích

Princ William se v úterý objevil v sídle neziskové organizace zaměřené na mentální zdraví pro muže v anglickém městě Newcastle, přičemž dostal od kolemjdoucího otázku, jak se vede jemu, princezně a jejich třem dětem. "Daří se nám dobře, díky," odpověděl následník trůnu podle ABC News.

Fanoušci se tak opět uklidnili poté, co je v pondělí rozhodila připomínka výročí svatby budoucího královského páru. S ohledem na aktuální zdravotní problémy princezny z Walesu totiž mnoho lidí zaskočilo použití černobílé fotografie.

Princezna Kate v březnu sdělila veřejnosti, že u ní lékaři odhalili rakovinu. Ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však potvrdily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.