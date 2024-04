Jill Steinová zatčena. Kandidátka na americkou prezidentku v rukou policie

To, že policie zadržela kandidátku na prezidenta USA ze Strany zelených, oznámil její tiskový mluvčí David Schwab. Jak upřesnil, zatím nejsou informace o tom, že by proti političce bylo vzneseno nějaké obvinění.

Kandidátka byla zadržena v sobotu během demonstrace na Washingtonské univerzitě v St. Louis. Studenti před několika dny postavili tábor na univerzitní půdě jako protest proti postoji univerzitních autorit k situaci v pásmu Gazy.

Mezi požadavky demonstrantů patří přerušení spolupráce univerzity s firmami jako Boeing, které podle nich profitují z izraelské okupace Palestiny, a ukončení vědecké spolupráce s izraelskými institucemi a vládou v Tel Avivu. Podobné protesty se konají na mnoha amerických univerzitách.

Jill Steinová dorazila na kampus v St. Louis, aby vyjádřila podporu demonstrantům. "Stojíme po boku studentů, kteří bojují za demokracii, lidská práva a konec genocidy," řekla kandidáta ve videu zveřejněném online.

Jill Steinová bude v listopadu již potřetí kandidovat na nejvyšší politický post v zemi. Předtím si to vyzkoušela v letech 2012 a 2016.

Podle zprávy deníku The New York Times v sobotu policie zadržela na amerických univerzitách přes 200 demonstrantů. Od založení prvního palestinského podpůrného tábora studenty Kolumbijské univerzity v New Yorku dne 18. dubna počet zadržených přesáhl 700 lidí.