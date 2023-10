Pokud válka zamrzne, Rusko v roce 2028 zaútočí na další země, varoval Zelenskyj

"Rusko v tuto chvíli zvažuje různé scénáře pro příštích několik let. Jeden z nich je obzvláště nebezpečný. Pokud dojde k nějaké pauze v této agresi proti Ukrajině, pokud se tato válka zmrazí, pak nastane nový kritický okamžik, rok 2028," řekl Zelenskyj.

"Pokud dovolíme Rusku, aby se nyní přizpůsobilo, pak v roce 2028 bude Kreml schopen obnovit vojenský potenciál, o který jsme ho připravili, a Rusko bude mít dostatek síly k útoku na země, které jsou v centru jeho expanzivních ambicí. Kromě Ukrajiny jsou to určitě pobaltské země a země s velkým množstvím Rusů na svém území," dodal.

Rusko podle Zelenského hledá způsoby, jak zmrazit situaci a přizpůsobit se, vyvozuje závěry ze svých chyb a připravuje se na postup. Prezident to uvedl s odkazem na informace ukrajinských zpravodajských služeb.

Ukrjaina je podle prezidenta rozhodnuta nenechat Rusy polevit ani během zimy. V rozhovoru s italskou stanicí Sky TG24 řekl, že Ukrajinci neztrácejí motivaci pokračovat v protiofenzivě a usilovat o vítězství, i když se potýkají s nedostatkem zbraní.

"Jsme unavení, ale motivováni. Uděláme vše pro vítězství nad nepřítelem, naše protiofenziva bude pokračovat," a dodal, že ukrajinské síly čelí problémům a že protiofenziva postupuje "krok za krokem".

Ukrajina se podle něj potýká s nedostatkem munice a protileteckých zbraní. "Další výzvou pro naše obyvatelstvo a ukrajinskou armádu je zima. Musíme ji překonat, aniž bychom ztratili iniciativu na bojišti," zdůraznil Zelenskyj.

Ukrajinský prezident už v pondělí na setkání ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Kyjevě prohlásil, že délka války s Ruskem a vítězství v ní bude záviset na podpoře, kterou Ukrajina obdrží od svých spojenců. Uvedl to server Guardian.

Šéfové diplomacií unijních zemí se v Kyjevě sešli, aby projevili dlouhodobou podporu Ukrajině ze strany EU. Zasedání Rady pro zahraniční věci EU na Ukrajině označil Zelenskyj nejen za významný projev solidarity s Ukrajinou, ale také za nový krok směrem "k posílení naší Evropy".

Zdůraznil nutnost "neustále nových obranných a diplomatických, politických a integračních, ekonomických a sankčních kroků, které posílí naše společné pozice". Čím více bude takových kroků a aktivit, tím menší bude podle něj mít Rusko šanci přizpůsobit se tlaku.

"Čím více rázných a zásadových kroků společně podnikneme, tím dříve tato válka skončí," prohlásil Zelenskyj a vyjádřil přání na rozšíření sankčního režimu vůči Rusku a Íránu, který dodává ruské armádě útočné drony.

Zelenskyj už dříve v rozhovoru pro americkou televizi CBS nastínil, co by se stalo, kdyby Ukrajina nevyhrála. "Pokud Ukrajina padne, Putin určitě půjde dál. Co budou Spojené státy dělat, když se Putin dostane k baltským státům? Když se dostane k polské hranici? Co se stane potom? Pokud Ukrajina padne, co se stane za deset let? Třetí světová válka?" řekl Zelenskyj.

Podotkl, že se musí celý svět rozhodnout, zda chce zastavit Putina, nebo jestli si vybere začátek světového konfliktu. "Putina nezměníme. Ruská společnost ztratila respekt světa. Zvolili ho, znovu ho zvolili a vychovali druhého Hitlera," dodal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident tak nastínil, jaká budoucnost by čekala Evropu a zbytek světa ve chvíli, kdy by spojenci Kyjeva v čele se Spojenými státy přestali podporovat ukrajinskou armádu. Opakovaně také uvedl, že ukrajinská armáda zbraně dodávané spojenci nepoužívá k útokům na ruské území, dodala ale, že napadená země má právo odpovědět na útoky na své území.

Zelenskyj už dříve připustil, že Ukrajině hrozí ztráta podpory řady velmocí, pokud bude docházet k nepřátelským akcím na ruském území. Na nedávnou otázku celostátní ukrajinské televize, zda by se válka měla přesunout na území Ruska, Zelenskyj odpověděl: "Existuje velké riziko, že zůstaneme definitivně sami." Dodal ale, že jakákoli válka, bez ohledu na to, kde je, s sebou nese ztráty a "se vším se musí počítat."

Ukrajina se podle serveru Ukrajinska pravda snaží na svou stranu získat nejen státy, které ji podporovaly od samého počátku ruské agrese, ale také "ty státy, které se na nás dívají z dálky," uvedl. "Během války jsme se díky některým krokům, nějaké chemii, nějakým vztahům sblížili a někteří jsou dokonce na naší straně. A pro ně je bolestné téma, pokud vstoupíte na území jiné země," dodal.

Možnost ukrajinských útoků na ruské území některé partery dlouhodobě znervózňuje a promítá se i do dodávek zbraní. V posledních týdnech se o územní celistvosti v tomto ohledu spekulovalo například při dodávek střel s plochou dráhou letu Storm Shadow. Ty ukrajinským silám poskytly novou schopnost úderu na dlouhé vzdálenosti, britská vláda ale zároveň dala jasně najevo, že jde pouze o reakci na záměrné zacílení Ruska na civilní národní infrastrukturu a o přiměřenou odpověď.