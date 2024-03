Kritici opozice upozornili, že ruské tajné služby jsou příliš zaměstnány pronásledováním kritiků Kremlu místo koncentrace na aktuální bezpečnostní hrozby.

Páteční útok na koncertní sál Crocus City Hall v Moskvě byl nejsmrtelnějším v Rusku za posledních dvacet let a vyvolal otázky ohledně schopnosti vlivného bezpečnostního aparátu země zabránit mu - ačkoliv některé západní země dokonce jen dva týdny před útokem vydaly veřejná i soukromá bezpečnostní varování, jak uvádí AFP.

Ivan Ždanov, blízký spolupracovník zesnulého ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného, zdůraznil, že "je zarážející, jakou katastrofální nekompetentností se vyznačují naše bezpečnostní služby."

"Desítky let jsme slyšeli, že omezování našich práv je nezbytné pro naši bezpečnost," napsal Ždanov na platformě Telegramu. "Teroristické útoky však neustále pokračují a FSB se zabývá vším možným, kromě toho, za co by měla být přímo zodpovědná - pronásledováním politických oponentů, špehováním občanů a stíháním lidí, kteří jsou proti válce na Ukrajině," dodal.

Spojené státy vydaly prostřednictvím svého velvyslanectví v Moskvě varování před možnými teroristickými útoky v Moskvě dva týdny před útokem. Tři dny před incidentem Putin označil tato varování jako "provokativní" a "vyděračská", zaměřená na podněcování a destabilizaci ruské společnosti.

Po útoku na Crocus City Hall kritici Putina tvrdí, že jeho transformace ruských bezpečnostních služeb na nástroje špehování a obtěžování vlastních občanů vystavila Rusko skutečným hrozbám.