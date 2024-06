Putin podepsal ve Vietnamu dohody o spolupráci v oblasti těžby i zdravotnictví

Pokud měli Skotové za cíl zapomenout na úvodní debakl s Německem 1:5 a zabojovat o možnost hrát o postup ze skupiny, vydařilo se jim to ve středu večer dokonale. Se Švýcarskem, kterému šlo o zajištění postupu do osmifinále, totiž nakonec remizovali 1:1 a se čtyřmi body na kontě můžou ještě pomýšlet na postup. Navíc po třinácti minutách hry to byli sami Skotové, kteří šli do vedení a to zásluhou nešťastné teče Schära. Ještě v první půli se dočkali Švýcaři vyrovnání díky parádnímu zakončení Shaqiriho.