Putin pracuje na nejkrutější válečné zbrani Ruska, tvrdí experti. Systém promění bojiště v hořící peklo

Zmíněnou zbraní má být podle serveru TOS-3, odpalovací zařízení, které při dopadu na cíl vyvolá ničivou rázovou vlnu kombinovanou s obrovskou teplotou a přetlakem.

Podle odborníků z International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) by pouhá jedna salva mohla "proměnit několik městských bloků v doutnající trosky."

Systém doslova upaluje lidi zaživa a mohl by Putinovým silám umožnit nejen průlom na ukrajinském bojišti, ale také otevřít cestu k dalšímu dobývání například Moldavska.

Ruské obranné společnosti v posledních měsících dostaly pokyny k dalšímu vývoji stávajících zbraňových systémů. Podle vojenských analytiků se v posledních týdnech poprvé objevil prototyp nového modelu systému TOS-3 s názvem "Dragon".

Jedná se o pancéřový raketomet na pásech, který odpaluje střely s termobarickými hlavicemi. Vznikl v rámci vývoje modelů TOS-1 a TOS-2, jejichž výroba byla již navýšena o 250 % v posledním roce.

Podrobnosti o přesných schopnostech nového těžkého odpalovacího zařízení zatím nejsou známy. Ale až se TOS-3 v blízké budoucnosti objeví na bojišti, může se stát nejdravější válečnou zbraní Ruska v boji proti Ukrajině, tvrdí server.

Podle vojenských expertů TOS-3 pravděpodobně dále zvýší údernou sílu a ničivý potenciál ruských agresorů.

"Devastující plošný efekt jeho raket dělá z TOS-3 brutální a průlomový dělostřelecký systém, kterému nemohou odolat ani bunkry a obytné domy," uvedl server s tím, že výbuch vytvoří pomalu, ale neustále se zvyšující tlakovou vlnu, která vytváří přetlak. Ten vede k silným detonacím a poté pomalu klesá.

Současně dochází k distribuci a zapálení vysoce hořlavé směsi s velmi vysokým tepelným zářením. Moře plamenů nasává kyslík a po první vlně výbuchu vytváří podtlak.

Pokud vojáci nebo civilisté přežijí vlnu přetlaku, následný pokles tlaku způsobí prasknutí jejich vnitřních orgánů. Obrovský hořící mrak díky sacímu efektu proniká do všech budov a vozidel, které nejsou zcela vzduchotěsné.

Podle expertů z ICAN by jediná salva mohla "proměnit několik městských bloků na doutnající trosky." Human Rights Watch tento efekt popisuje následovně: "Mechanismus zabíjení živých cílů je jedinečný. (...) Tlaková vlna zabíjí, a ještě důležitější je následné zředění, vakuum, které roztrhne plíce. (...) Pokud směs nevybuchne, oběti utrpí těžké popáleniny a pravděpodobně hořící směs vdechnou."

Zpráva americké vojenské rozvědky uvádí, že účinky exploze mohou být ještě nebezpečnější v uzavřených prostorách . "Ti v blízkosti bodu vznícení budou zničeni," stojí v dokumentu. "Ti na periferii by mohli utrpět mnohočetná vnitřní zranění, včetně prasklých ušních bubínků a rozdrcených orgánů vnitřního ucha, těžkých otřesů mozku, prasklých plic a vnitřních orgánů a možná i slepoty."

Markus Reisner z rakouského ministerstva obrany pro Die Welt řekl, že odpalovací zařízení raket TOS-3 je "ještě více devastující verzí" předchozích modelů TOS-1 a TOS-2. TOS-3 je schopen odpálit své smrtící termobarické střely ještě dále.

Nově vyvinutý raketomet může odpalovat střely na vzdálenost až 15 km – a proto na něj (na rozdíl od TOS-1 a TOS-2) nemohou účinně útočit ukrajinské drony, říká expert.