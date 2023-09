Rok neuvidí živou duši. Navalnyj dostal za "nenapravitelnost" extrémní trest

Navalnému soud v Moskvě v úterý zamítl odvolání proti 19 letům vězení za extremismus. Zároveň se od soudce dozvěděl, že jej přemístí na samotku (ruská zkratka EPKT) jako nejpřísnější formu izolace pro jeho "nenapravitelnost".

"Cítím se jako vyčerpaná rocková hvězda na pokraji deprese. Když už dosáhla na vrchol hitparád a nemá se o co dál snažit. Na druhé straně jsem nedoletěl na vrchol, ale spadl jsem na dno. A tam, jak víte, vám vždycky mohou odspodu zaklepat," uvedl podle médií prostřednictvím právníků Navalnyj.

V Moskvě tento týden bylo zamítnuto jeho odvolání proti trestu 19 let odnětí svobody za extremismus. Navalného verdikt byl potvrzen v předchozím soudním jednání, které se konalo 4. srpna v jeho věznici ve Vladimirské oblasti. V této věznici Navalny odpykává dříve uložené tresty 2,5 let a devíti let odnětí svobody.

Známý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina je ve vězení od ledna 2021 a často je držen v izolaci za velmi přísných podmínek. Kritici Kremlu tvrdí, že soudní procesy proti Navalnému jsou zmanipulované.

Navalnyj byl odsouzen k 19 letům vězení za sérii obvinění, která zahrnovala i extremismus. Prokuratura, která je kritická k postojům Kremlu, požadovala trest 20 let za mřížemi. Navalnyj, který již v minulosti odpykal tresty, označil obvinění z extremismu za nesmyslná, uvedl server New York Times.

Server Meduza uvedl, že případ je součástí série procesů spojených s obviněními z extremismu, kterými čelí nejen Alexej Navalnyj, ale také někteří lidé z jeho okolí. Ostanin podle obžaloby působil v organizacích spojených s Navalným i poté, co ruské úřady v roce 2021 prohlásily veškeré struktury spojené s tímto opozičním představitelem za extremistické.

Tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby propustil lídra ruské opozice z vězení, se přitom stupňuje. Naposledy k tomu vyzvali například Jude Law, Michail Baryšnikov, J.K. Rowlingová a 128 dalších prominentních herců, novinářů, spisovatelů a režisérů z celého světa. Jejich dopis zveřejnil server Meduza.

"Píšeme vám o tom, co již dobře znáte: Alexej Navalnyj je držen v IK-6, jedné z nejtvrdších kolonií ve vaší zemi. Je znovu a znovu umisťován na samotku, betonovou kostku o velikosti psí boudy, bez větrání. Má zakázáno navštěvovat příbuzné a telefonovat a právníci se k němu nemohou dostat. Navzdory vysokým teplotám je nucen strávit celý den ve stoje," píší umělci.

Připojili se tak podle svých slov k požadavkům 600 ruských lékařů, kteří říkají, že Alexej Navalnyj by měl okamžitě dostat mimořádnou nezávislou lékařskou péči. "100 ruských právníků a 100 regionálních poslanců také požaduje zastavení mučení Navalného a poskytnutí lékařské pomoci," uvedli.

Dodali, že Navalnyj si odpykává trest odnětí svobody na základě obvinění, která by nikdy nepřijal žádný nezávislý spravedlivý soud. "Podporujeme výzvu německé vlády, orgánů USA a Evropské unie požadovat jeho okamžité propuštění. Je to ve vaší moci," uvedli závěrem.

Pod dopis se podepsali například režisér J. J. Abrams, který stojí za několika filmy Star Wars, Star Trek či seriálem Ztraceni, tanečník Michail Baryšnikov, spisovatel Neil Gaiman, herec David Duchovny či Benedict Cumberbatch, slavný britský hudebník a komik Tim Minchin, autorka ságy o Harry Potterovi J. K. Rowlingová a plejáda dalších.