Podpora Ukrajiny pokulhává. Pentagon už nechce poskytovat Kyjevu tolik zbraní a vybavení

V dubnu Pentagon oznámil balíček vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě jedné miliardy dolarů, avšak od té doby nepřesáhly hodnoty dalších balíků 400 milionů dolarů. Většina balíků se pohybovala mezi 125–250 miliony dolarů.

Poslední vojenskou pomoc v hodnotě 250 milionů dolarů oznámily USA 6. září. Poradce prezidenta Joea Bidena pro národní bezpečnost, Jake Sullivan, uvedl, že Washington plánuje oznámit "významný" balík pomoci ještě v září.

CNN připomíná, že v letech 2022 a 2023 Pentagon pravidelně schvaloval balíky pomoci v hodnotě 600–800 milionů dolarů, přičemž největší balíček, o objemu 2,85 miliardy dolarů, byl schválen v lednu 2023.

I když má administrativa prezidenta Bidena stále k dispozici šest miliard dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině, po dvou letech války Pentagon nemá dostatečné zásoby, uvedli američtí představitelé pro CNN.

„Je to otázka zásob, které máme, a toho, co Ukrajinci potřebují a zda jsme schopni jejich požadavky uspokojit... Další výzvou je také doplňování zásob,“ uvedl jeden z nich.

Druhý zdroj CNN uvedl, že Bidenova administrativa nebyla schopna čerpat ze zásob Pentagonu v prvních čtyřech měsících roku 2024 kvůli zpoždění Kongresu při schvalování dodatečného financování. Washington se snaží nepřeplnit Ukrajinu nadměrným množstvím zbraní najednou.

„Existují limity, jak rychle můžeme odesílat vybavení, aniž by to ovlivnilo naši bojovou připravenost. To je důvod, proč jsou balíky pomoci rozdělovány takto,“ řekl tento zdroj. Upozornil také, že klíčovým faktorem je, jak rychle Ukrajina dokáže přijmout a efektivně distribuovat nové vybavení.

Před válkou na Ukrajině Spojené státy vyráběly přibližně 15 000 dělostřeleckých granátů ráže 155 mm měsíčně. Díky novým továrnám a výrobním linkám se produkce zvýšila na 40 000 granátů měsíčně, ale bude trvat více než rok, než Pentagon dosáhne cíle vyrábět 100 000 granátů měsíčně. Tento proces probíhá podle plánu, ale vyžaduje další výrobní zařízení a ochotu Kongresu uvolnit potřebné finance.