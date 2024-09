Íránský zásah do amerických voleb. Hackeři napadli Trumpa a informace předali dál

Americké služby NSA, FBI a Agentura pro kybernetickou bezpečnost informovaly, že na přelomu června a července „íránští kybernetičtí záškodníci rozeslali nevyžádané e-maily osobám tehdy spojeným s kampaní prezidenta Bidena, které obsahovaly jako text v e-mailech výňatek převzatý z ukradených neveřejných materiálů z kampaně bývalého prezidenta Trumpa“. Na jejich společné prohlášení upozornila americká stanice CNN.

Bidenův štáb podle všeho nijak neodpověděl. „Několik jednotlivců se stalo terčem útoku na jejich osobní e-maily,“ podotkl mluvčí Harrisové kampaně pro národní bezpečnost Morgan Finkelstein. „Spolupracovali jsme s příslušnými orgány činnými v trestním řízení od chvíle, kdy jsme se dozvěděli, že osoby spojené s tehdejší Bidenovou kampaní byly mezi zamýšleními oběťmi této zahraniční vlivové operace,“ dodal mluvčí.

Přímo pracovníkům kampaně Harrisové žádné takové informace nedorazily. „Nejsme si vědomi toho, že by byl nějaký materiál zaslán přímo kampani. Několik jednotlivců bylo osloveno na svých osobních e-mailech něčím, co vypadalo jako spam nebo pokus o phishing. Co nejdůrazněji odsuzujeme jakoukoli snahu zahraničních aktérů zasahovat do amerických voleb, včetně této nežádoucí a nepřijatelné škodlivé aktivity,“ zdůraznil Finkelstein.

Trump se k situaci vyjádřil na středečním shromáždění v New Yorku. „Írán se naboural do mé kampaně. Nevím, co tam sakra našli. Rád bych to zjistil, nemohlo to být příliš vzrušující, ale dali to Bidenově kampani. Nemůžu tomu uvěřit – ach ano, můžu,“ líčil.

Terčem íránských hackerů není ale pouze Trump, zasáhli také kampaň Biden-Harris. Írán se stal spolu s Ruskem jednou z nejagresivnějších zahraničních mocností, které se snaží ovlivnit listopadové prezidentské volby.

Společnost Microsoft už začátkem týdne varovala před ruským vměšováním do prezidentské kampaně Harrisové. Hackerské skupiny napojené na Rusko, Írán a Čínu pokračují v šíření dezinformačního a falešného obsahu tak, aby ovlivnily veřejné mínění před listopadovými prezidentskými volbami.

Microsoft už v srpnu ve zprávě upozornil na snahy zahraničních agentů o zasahování do americké volební kampaně. Konkrétně zmínil i íránskou vojenskou tajnou službu, která měla v červnu zaslat phishingový email vysoce postavenému představiteli USA.