Rusové denně rekrutují tisíc mužů do armády, vyplývá ze zjištění Ukrajinců

Skibickyj uvedl, že denně vstoupí do ruské armády 1000 až 1100 lidí. "Řekněme to tak, u nich pokračuje mobilizace. Jenom není tak masová, jako tomu bylo od října do prosince 2022," komentoval tato zjištění. Za hlavní motivaci rekrutů označil peníze.

Výdělky vojáků jsou přitom odvislé od místa nasazení, pokud se tedy jednotka vůbec bojů účastní. Bojovníci z přední linie si podle Skibyckého přijdou až na 250 tisíc rublů (přes 64 tisíc korun), protože za každý den bojů náleží 8000 rublů jako bonus k platu.

Zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky nicméně konstatoval, že současný přísun nových vojáků nestačí Rusku k vytvoření strategických rezerv. Moskva by kvůli něčemu takovému musela přistoupit k další větší mobilizaci. Aktuální situace pomáhá ruské armádě dorovnávat ztráty.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním rozhovoru pro The Economist odhadl, že Krym bude letos těžištěm konfliktu. Kyjev by anektovaný poloostrov rád izoloval, naznačil lídr napadené země.

"Je to pro nás způsob, jak omezit počet útoků z této oblasti," podotkl s tím, že úspěch na poloostrově by posloužil jako příklad a měl by své důsledky, co se týká vnitřních záležitostí Ruska. Podle Zelenského ale bude záviset na vojenské pomoci ze strany západních spojenců. Zelenskyj by uvítal německé střely Taurus, které by mohly posloužit ke zničení Kerčského mostu, který Krym spojuje s ruskou pevninou.