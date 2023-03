Traktory zablokovaly Brusel, farmáři brojí proti snižování emisí

Policie několik důležitých dopravních tepen v centru Bruselu zcela uzavřela, podle ní budou problémy pokračovat až do večera. Lidem doporučila, aby dnes auty do centra vůbec nevyjížděli a využili raději hromadnou dopravu.

Zemědělci chtějí svou akcí upozornit na to, že vláda podle nich připravuje příliš přísná pravidla, která mají pomoci snížit emise dusíkatých plynů. V návrhu je například závazek snížit emise z chovů drůbeže a prasat do roku 2030 o 60 procent, do stejného roku se má o třetinu snížit počet chovaných prasat, napsala agentura Belga. Majitelé farem tvrdí, že pro mnoho z nich se za takových podmínek stane další provoz ekonomicky neudržitelný.

"Naše odvětví se už teď hodně snaží a je ochotné to dělat dál, ale (vláda) od nás očekává pořád víc a víc, zatímco průmysl expanduje," citovala agentura Reuters majitelku kozí farmy Liesje Van Loonovou.

Relativně vysoké počty chovaných zvířat, ale také hojné využívání hnojiv společně s dopravou a stavebnictvím se podílejí na tom, že Belgie a Nizozemsko nyní vykazují vysokou úroveň koncentrace oxidů dusíku v ovzduší, a to nad limit stanovený EU. Debaty o možných opatřeních jsou ale obtížné a narážejí na odpor ze strany zemědělců, a to i v Nizozemsku. Podle agentury AP se toto téma může stát jednou z klíčových otázek nadcházejících nizozemských komunálních voleb.