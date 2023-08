Vyšetřovatelé navrhli datum líčení s Trumpem. Ten se chce soudu vyhnout

Trump to podle The Guardian zveřejnil na svém sociálním médiu Truth Social poté, co vyšetřovatel vládního úřadu Jack Smith navrhl termín zahájení líčení na 2. leden příštího roku. Samotná soudkyně by měla do konce měsíce rozhodnout o harmonogramu.

"Jsem toho názoru, že pokud vůbec k nějakému procesu dojde, mělo by to být až po nadcházejících volbách," uvedl Trump v noci na dnešek ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social.

Bývalý prezident figuruje jako přední kandidát na republikánskou nominaci pro příští prezidentské volby. Pokud by se proces konal po volbách a Trump by zvítězil, mohla by tato situace umožnit, aby bylo jeho stíhání pozastaveno.

Smith podal obžalobu proti Trumpovi kvůli údajnému spiknutí proti americkým voličům a vládě. Vyšetřovatelé tvrdí, že Trump po své porážce v prezidentských volbách šířil nepodložená tvrzení o volebních podvodech a s dalšími spoluviníky hledal způsoby, jak zabránit potvrzení vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena.

Trump na druhou stranu opakovaně odmítá jakékoli porušení zákona a jeho právní tým tvrdí, že obvinění jsou motivována politicky.