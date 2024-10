Lipavský podává demisi. U Pirátů končí

"Vážené Pirátky, vážení Piráti, tímto žádám o ukončení svého členství v České pirátské straně, které jsem členem od podzimu 2015," napsal Lipavský na stranickém fóru.

"Respektuji výsledky hlasování o odchodu z vládní koalice a dnes ponesu svoji demisi předsedovi vlády České republiky. Zároveň platí, že se neztotožňuji s odchodem Pirátů do opozice a již také nebudu zastírat, že se v některých ohledech delší dobu se stranou názorově rozcházím. Stejně tak se neztotožňuji s řadou věcí, které zazněly minulý týden na tiskové konferenci ve Sněmovně. Proto přistupuji k tomuto kroku," dodal.

"Děkuji Pirátům za všechny příležitosti, které jsem díky nim získal. Děkuji také za celou řadu osobních přátelství a nezapomenutelných zážitků. Vždy jsem si vážil otevřené vnitrostranické diskuse, do které jsem rád vstupoval, promítal do ni své představy o fungování středové a liberální strany, a to včetně snahy o zásadní reformu vnitřního fungování," doplnil.

Piráti podpořili odstoupení strany od koaliční smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek premiérem Petrem Fialou. Pro bylo 709 z 894 členů Pirátů, kteří se zúčastnili internetového hlasování. Podporu návrhu tak vyjádřilo 79,3 procent hlasujících. Očekává se, že demisi podá i ministr Michal Šalomoun.

"Premiér porušil vše, co o podobných situacích stálo v koaliční smlouvě. V takové situaci není možné setrvávat ve vládě, což nyní potvrdila i členská základna Pirátů. V reakci na to přijme zítra náš poslanecký klub oficiální usnesení směřující k demisi zbývajících ministrů za Piráty. Myslím, že po necelém týdnu dohadů už chtějí občané hlavně slyšet, jak budeme řešit jejich problémy," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"A na to se musíme soustředit - na práci, co je před námi. Na pirátských prioritách, které se propsaly i do programového prohlášení celé vlády, se samozřejmě v opozici nic nemění. Piráti budou nadále bojovat za zájmy občanů a prosazovat kroky, které pomohou naši zemi posunout vpřed, aby se nám tady společně zase o něco lépe žilo. Budeme tvrdou, ale konstruktivní a férovou opozicí," dodal.

Vedení České pirátské strany v čele s Ivanem Bartošem rezignovalo po neúspěchu v krajských a senátních volbách. Do volby nového předsednictva, která proběhne 9. listopadu, zůstane vedení strany v úřadu.

Premiér Petr Fiala (ODS) následně po schůzce s Bartošem oznámil, že ho z funkcí vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj odvolá kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení.

Podle Bartoše tím, že Fiala navrhl jeho odvolání z vlády, koalice Spolu zahájila cestu ke spolupráci s hnutím ANO.

Na tiskové konferenci Bartoš označil Fialův krok za „podraz“ a vyjádřil rozčarování, že byl o svém odvolání informován pouhých 30 minut před tím, než to premiér oznámil veřejně. Kritizoval také nedostatečnou pomoc od jiných resortů při digitalizaci.

Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek považuje tento krok ODS za zničení úspěšné vlády a dodal, že to nebylo překvapením, protože ODS už dva roky plánuje, jak dostat Piráty z vlády.

Poslankyně Olga Richterová to nazvala „podrazem“ a prohlásila, že Piráti nebudou přistupovat na žádné další dohody s ODS. Klára Kocmanová dodala, že „kmotři zůstanou kmotry, i když je přetřete na fialovo“.

Michálek také připomněl úspěchy Pirátů ve vládě, jako je spuštění e-dokladů, zvýšení rodičovského příspěvku nebo pomoc ukrajinským uprchlíkům.