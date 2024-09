Izraelská armáda zahájila pozemní útok na Libanon

„Byli jsme informováni o několika operacích. Zatím nám bylo sděleno, že se jedná o omezené operace zaměřené na infrastrukturu Hizballáhu poblíž hranic. O této záležitosti nadále diskutujeme,“ dodal Miller podle AFP.

Izraelská armáda rovněž oznámila na platformě Telegram, že určité oblasti u hranic s Libanonem byly prohlášeny za uzavřené vojenské zóny. Tato opatření se týkají města Metula a kibuců Misgav Am a Kfar Giladi v severním Izraeli. Vstup a odchod z těchto lokalit je povolen pouze izraelské armádě.

Několik amerických médií, včetně Washington Post a New York Times, informovalo v pondělí o možném omezeném pozemním zásahu v Libanonu. Mluvčí izraelské armády Olivier Rafowicz však tyto zprávy pro televizi BFM označil za nepravdivé.

Libanonské proíránské hnutí Hizballáh zvýšilo své útoky na izraelské jednotky den po tom, co Hamás, jejich palestinský spojenec, 7. října 2023 zahájil bezprecedentní teroristický útok na Izrael, který vyústil ve válku v pásmu Gazy.

Pohraniční střety v posledních týdnech eskalovaly. Izrael provádí rozsáhlé útoky nejen na hranicích, ale také v hloubce libanonského území, při kterých zahynuly stovky lidí, včetně vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha.

Izraelský ministr obrany Joav Galant v pondělí naznačil možnost pozemní operace proti hnutí Hizballáh v Libanonu, jak uvádějí izraelská média. Informoval o tom portál Times of Israel.

Galant při setkání s vojáky 188. obrněné a pěší brigády Golani v severním Izraeli prohlásil: "Eliminace vůdce teroristického hnutí Hizballáh, Hasana Nasralláha, je důležitý krok, ale není to vše. Využijeme všechny dostupné možnosti."

Dále uvedl, že pro zajištění bezpečného návratu obyvatel severního Izraele do jejich domovů budou nasazeny všechny kapacity, včetně vojenských jednotek. Vyjádřil důvěru ve schopnosti vojáků dosáhnout úspěchu.

Napětí mezi Izraelem a Hizballáhem v poslední době roste a vyvolává obavy z možného zahájení izraelské pozemní ofenzívy na jihu Libanonu.

V polovině září izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že návrat evakuovaných Izraelců na sever země je prioritou válečného tažení. Izraelci byli nuceni opustit své domovy poté, co Hizballáh začal po vypuknutí války v pásmu Gazy ostřelovat severní izraelské pozice z Libanonu.

Izrael v reakci na tyto útoky zahájil nálety na pozice Hizballáhu a během posledních dvou týdnů zneškodnil několik vysokých představitelů hnutí, včetně jeho dlouholetého vůdce Nasralláha.

John Kirby, mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost, však varoval, že pokud by Izrael vstoupil do plné války s Hizballáhem nebo Íránem, nemusí se mu podařit bezpečně vrátit obyvatele severu zpět do jejich domovů.

To, že se Izrael bude snažit co nejrychleji ukončit případnou pozemní ofenzívu proti proíránskému hnutí Hizballáh v Libanonu, uvedl už v pátek nejmenovaný představitel izraelských bezpečnostních složek. Uvedl to server Times of Israel.

Náčelník generálního štábu izraelské armády, Herci Halevi, minulý týden hovořil o možnosti pozemní invaze v Libanonu a vyzval vojáky, aby byli na tuto situaci připraveni.

Podle nejmenovaného představitele jsou v současné době zvažovány všechny možnosti. "Pokud k tomu dojde, pokusíme se to provést co nejrychleji," uvedl představitel s tím, že tato možnost je již v plánu.

Tato vyjádření přicházejí v době, kdy roste tlak na deeskalaci konfliktu a uzavření příměří na izraelsko-libanonské hranici. Francouzský prezident Emmanuel Macron dokonce naznačil možnost svolání zasedání Rady bezpečnosti OSN s cílem zvýšit tlak na dosažení příměří, vzhledem k odmítavému postoji Izraele.

Izraelská armáda podniká od začátku minulého týdne intenzivní letecké útoky na Libanon, nejsilnější od války v roce 2006, přičemž se zaměřuje na cíle Hizballáhu. Tyto útoky si dosud vyžádaly přes 700 obětí a podle OSN bylo vysídleno přibližně 118 000 lidí.

Humanitární koordinátor OSN, Imran Riza, v pátek varoval, že Libanon prochází nejsmrtelnějším obdobím za poslední generaci a mnozí se obávají, že toto je teprve začátek.

Izrael tvrdí, že útoky zničily desítky skladů zbraní a budovy patřící Hizballáhu, čímž výrazně omezily vojenské kapacity tohoto hnutí. Přesto izraelský představitel odmítl tvrzení, že by při útocích umírali civilisté ve velkém počtu, a obvinil Hizballáh z používání civilistů jako lidských štítů.

Hizballáh zahájil útoky na Izrael 8. října loňského roku, den po bezprecedentním útoku hnutí Hamás na jih Izraele, který rozpoutal současnou válku v Pásmu Gazy.