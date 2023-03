V Paříži končí stávka popelářů, proti penzijní reformě protestuje méně lidí

Hromady odpadků v ulicích francouzského hlavního města, které podle francouzských médií v součtu dosahují hmotnosti Eiffelovy věže, se staly výrazným vizuálním symbolem odporu proti Macronovu návrhu zákona, který mimo jiné zvyšuje věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let.

Úklidové čety dnes měly začít sbírat odpadky z ulic po desátém kole stávek, které se konalo o den dříve. Mocný odborový svaz CGT zastupující pracovníky komunálních služeb oznámil, že jeho třítýdenní stávka dnes končí. Připojí se k ostatním, kteří byli dříve legálně vyzváni, aby pomohli s úklidem.

"Je dobře, že odpadky sbírají. Je to velmi nehygienické a někteřrým obyvatelům už dělají problémy krysy a myši. Když se to nechá příliš dlouho, může to být nebezpečné," řekl 73letý umělec Gil Franco.

Zahájení úklidu spolu s klesajícím počtem protestujících někteří považují za začátek konce demonstrací proti důchodovému zákonu.

"Lidé z toho začínají být unavení. Bylo tu příliš mnoho násilí. V Paříži je nepořádek a já chci pokračovat v normálním životě," řekla 32letá Pařížanka Amandine Betoutová, která si ve čtvrti Marais kupovala ranní croissant. Podle ní je "dobře", že se z ulic zametají odpadky, i když úklid může nějakou dobu trvat.

Umělec vystupující pod jménem Bisk, který na sebe upozornil svými kreativními sochami využívajícími odpadky, řekl, že jeho dílo vneslo do jinak vypjatých protestů trochu lehkosti a připomnělo Pařížanům světlejší stránky života.

"Lidé přicházejí kolem celí vážní, pak uvidí tvář příšery nebo pidimužíka a odcházejí s úsměvem. Lidé mi děkují, že jsem jim zlepšil náladu," řekl třicetiletý umělec.

Bisk uvedl, že od 6. března pracoval na zhruba 100 "sochách" z odpadkových košů a vytvořil fantastické obličeje příšer s vytřeštěnýma očima nebo malé přátelské mužíčky.

"Všichni jsou napjatí a při práci mě zastavuje policie, protože si myslí, že se chystám zapálit odpadky - ale já jen dělám umění," řekl Bisk. "Nejsem politický. Jen proměňuji svinstvo ve zlato," dodal.

Při úterních protestech v Paříži byly zatčeny desítky lidí a znovu vypukly střety mezi demonstranty a policií, celostátních akcí se ale účastnilo podstatně méně lidí. Ministerstvo vnitra odhadlo počet demonstrantů po celé zemi na 740.000, což je méně než před pěti dny, kdy jich bylo více než milion. Pro odbory ale boj proti zákonu zdaleka nekončí. Na 6. dubna je naplánováno jedenácté kolo stávek.

Penzijní reforma je podle vlády nezbytná, jinak podle ní hrozí krach důchodového systému. Kromě postupného zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let se má zvýšit i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze. Díky reformě ale mají získat možnost dřívějšího odchodu do důchodu lidé, kteří začali pracovat velmi mladí nebo vykonávali vysoce náročné povolání, například v hlučném prostředí či v noci. Nově se má také započítávat mateřská či otcovská dovolená a například zvýšit minimální starobní důchod.