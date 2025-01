Útoky v USA vzbuzují stále více otázek. Zdá se, že zelený baret ve Vegas nechtěl zabíjet

Řidič vozu Tesla Cybertruck, který byl nalezen mrtvý v explodovaném vozidle, byl vyšetřovateli identifikován jako Matthew Alan Livelsberger. Působil jako zelený baret americké armády a byl v aktivní službě. Informovala o tom americká stanice CNN.

Ve Vegas útočil voják na dovolené

Podle úředníků sloužil u 10. skupiny speciálních sil v Německu, v době útoku však byl na dovolené. „Řidič se před výbuchem, který před hotelem Trump zranil sedm lidí, střelil do hlavy. Úřady Livelsberga jako osobu nalezenou uvnitř Cybertrucku neidentifikují, protože tělo bylo spálené k nepoznání,“ informoval šéf lasvegaských policistů Kevin McMahill.

Ten ho o den dřív nechtěl identifikovat oficiálně. „Nevrátím se k tomu, dokud nebudu mít potvrzení prostřednictvím DNA nebo lékařských záznamů, že se skutečně jedná o subjekt uvnitř vozidla,“ dodal ještě ve čtvrtek.

Později podle New York Times uvedl, že by mohlo jít o sebevražednou misi. „Můžu to klidně označit za sebevražednou misi? Nevadí mi, že to nazývám sebevraždou, přičemž bezprostředně poté došlo k bombovému útoku. Žádné jiné označení tomu nedávám,“ shrnul.

„Motiv řidiče zůstává nejasný a úřady si nejsou vědomy žádného spojení s jakoukoli teroristickou organizací ve světě,“ poznamenal zvláštní agent Spencer Evans, který je zodpovědný za lasvegaské oddělení FBI.

Ten na místě činu vidí některé velice zneklidňující faktory. „Je to výbuch, který má určitě faktory, které vzbuzují obavy. Neuniklo nám, že je to před Trumpovou budovou, že je to vozidlo Tesla. Je příliš brzy na to, aby se vyjadřoval k jeho ideologickým sklonům. Motivace je v tuto chvíli neznámá,“ upřesnil Evans.

Chtěl vůbec zabíjet?

Velkou otázkou je ale skutečnost, že útok v Las Vegas nebyl více smrtící. Jak informoval list NY Times, absence destrukce a nízký počet mrtvých byly sice důvodem k úlevě, ale napříč policisty a kolegy Livelsbergera panuje nejistota – pokud chtěl, mohl způsobit mnohem větší škody, neboť k tomu jako zelený baret rozhodně měl „dostatečné schopnosti a zkušenosti“.

Jeho zkušenosti činily celkem dvacet let v aktivní službě. „Takoví zelení bareti - starší velitelé s rozsáhlými bojovými zkušenostmi - mají často propracované znalosti o výbušninách a o tom, jak bomby fungují. Každý, s kým jsem mluvil, si klade otázku, zda vůbec chtěl způsobit škodu,“ vylíčil jeden z jeho spolubojovníků z řad zelených baretů.

Z prvotních informací se navíc ani nezdá, že by se Livelsberg snažil o naplnění podomácku vyrobených bomb střepinami nebo jinými kusy kovu, které by dokázaly způsobit v nejbližším okolí brutální škody.

Znepokojivé podobnosti

Existují určité podobnosti mezi tímto incidentem v Las Vegas a New Orleans, kde vrah najel autem do lidí a 15 jich zabil. Oba podezřelí mají vojenskou minulost a k útoku si pronajali vůz prostřednictvím webové stránky Turo. „V tuto chvíli neexistuje žádná definitivní souvislost mezi útokem zde v New Orleans a tím v Las Vegas,“ přiznal zástupce ředitele FBI Christopher Raia.

Úřady identifikovaly útočníka z New Orleans jako Shamsuda Din-Jabbara, rozeného Američana z Texasu. Ten působil v americké armádě a podle dostupných informací byl propuštěn se všemi poctami. Americké ministerstvo obrany následně potvrdilo, že Jabbar působil v americké armádě jako specialista na lidské zdroje a informační technologie. Dalších pět let působil jako specialista na informační technologie v armádní záloze. Téměř rok strávil v Afghánistánu.

Federální orgány činné v trestném řízení jsou podle amerického listu New York Times znepokojené, neboť existuje podezření, že se na útoku v New Orleans podílela větší buňka sympatizantů Islámského státu. Jeho vlajka se našla i v automobilu Din-Jabbara.

Vyšetřovatelé aktuálně pracují se dvěma klíčovými vodítky. Útok v New Orleans i Las Vegas mířil proti tzv. slabým cílům a oba útočníci si pronajali automobily skrze stejnou aplikaci pro levné půjčování aut.

„Nařídil jsem svému týmu, aby zajistil, že federální, státní a místní orgány činné v trestním řízení budou mít k dispozici veškeré zdroje, aby vyšetřování v New Orleans bylo rychle dokončeno a aby se zajistilo, že americký lid nebude nadále ohrožen,“ uvedl šéf Bílého domu Joe Biden.