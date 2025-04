Lipavský pro Politico: EU by měla využít kombinaci tlaku a vstřícnosti. Je cesta, jak s Trumpem jednat

Lipavský zároveň navrhuje, aby EU zvažovala zvýšení nákupů amerického zkapalněného zemního plynu jako způsob, jak vyjít vstříc americké straně, ale zároveň byla připravena uvalit odvetná cla v hodnotě přesahující 20 miliard eur.

„Je zřejmé, že šlo o politické rozhodnutí americké administrativy, které mělo být učiněno před Dnem osvobození. Jakákoli jednání předtím neměla šanci to zvrátit,“ konstatoval ministr.

Spojené státy pod vedením prezidenta Trumpa tento týden představily novou vlnu cel, která výrazně omezuje dovoz evropského zboží do USA. Brusel označil opatření za bezprecedentní. Český šéf diplomacie však i přes tyto kroky zůstává optimistický: „Je důležité znovu navázat jednání s americkou stranou a ukázat jim, jaká je situace – a že jsme připraveni reagovat.“

Jednou z cest, jak Trumpovu administrativu přesvědčit, by podle Lipavského mohlo být právě navýšení nákupů amerického plynu. „Je to dobrý návrh a podporuji ho,“ prohlásil. Americký prezident opakovaně označil energetickou rovnováhu mezi Evropou a USA za nespravedlivou a tvrdil, že zvýšený dovoz plynu by mohl pomoci obchodní bilanci napravit.

Evropská komise se již několik týdnů snaží vyjednat s Washingtonem výjimku z celních opatření. Šéf evropského obchodu Maroš Šefčovič a další vrcholní představitelé podnikli sérii návštěv v USA. Ačkoli zatím nebylo dosaženo žádné dohody, Lipavský nadále věří v jejich úsilí: „Maroš má dobře spočítaná čísla. Mám v něj důvěru, že je schopen něco vyjednat.“

Podle diplomatických zdrojů Politico EU dokonce nabídla investice do americké plynárenské infrastruktury, ale americká strana o tyto návrhy zatím neprojevila zájem. Přesto chce Brusel v rozhovorech pokračovat.

„Musíme ukázat naši sílu a odhodlání vést jednání s americkou stranou,“ prohlásil Lipavský. „Nejlepší možný scénář je odvrátit konflikt – vysvětlit Spojeným státům, že silný obchodní vztah je výhodný pro obě strany. Pokud to nebude vyslyšeno, musíme jednat.“

Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou již oznámila, že na Trumpovy cla odpoví vlastními protiopatřeními. Ta by podle informací z Bruselu mohla být oznámena už příští týden.

Vztahy mezi EU a Spojenými státy jsou tak opět na rozcestí. Zatímco některé členské státy, včetně Česka, stále věří ve vyjednávání a kompromis, Evropská komise se připravuje na tvrdší kurz. Výsledek bude mít zásadní dopad nejen na ekonomiku, ale i na celkové transatlantické vztahy v době, kdy čelí svět geopolitickému napětí a nejistotě.