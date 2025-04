Kennedy překvapil celou Ameriku. Po úmrtí dalšího dítěte na spalničky vyzval k očkování

Jeho vyjádření přišlo poté, co Texas hlásil druhé úmrtí dítěte na spalničky během několika týdnů. Obě děti nebyly očkované a podle úřadů netrpěly žádnými jinými nemocemi. Je to vůbec poprvé za posledních deset let, co v USA někdo na spalničky zemřel.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví je momentálně potvrzeno 642 případů nákazy ve 22 státech, z toho téměř 500 jen v Texasu.

Změna Kennedyho postoje působí o to výrazněji, že ještě nedávno veřejně vystupoval proti očkování a šířil tvrzení, že MMR vakcína může způsobovat závažné komplikace jako encefalitidu nebo slepotu. Tvrdil také, že by lidé měli mít právo vakcínu odmítnout kvůli údajným rizikům.

Odborníci však Kennedyho dřívější tvrzení dlouhodobě vyvraceli. Americká lékařská asociace označuje vakcínu za mimořádně bezpečnou a účinnou, a varuje před nepravdivými informacemi, které mohou podkopávat důvěru veřejnosti ve zdravotnictví.

Kennedy rovněž v minulosti doporučoval konzumaci rybího tuku a dalších přírodních doplňků, které podle něj měly být bezpečnější alternativou k vakcínám. Ačkoliv některé výzkumy ukazují, že vitamín A může zmírnit průběh nemoci, podle odborníků rozhodně nenahrazuje očkování a nemůže nákaze zabránit.

Jeho náhlá změna názoru vyvolala bouřlivé reakce, zejména u těch, kteří ho podporovali právě kvůli jeho skeptickému postoji k vakcínám. Někteří z nich považují jeho vyjádření za zradu dosavadních zásad.

Zůstává otázkou, zda Kennedy skutečně změnil svůj postoj k očkování obecně, nebo zda jde jen o snahu reagovat na aktuální krizi. V každém případě jeho obrat přichází v době, kdy je veřejná důvěra v očkování zásadní pro zvládnutí rychle rostoucí epidemie.