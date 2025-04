Nejhorší začátek prezidentského období v moderní historii. Riziko recese prudce stoupá, EU chce zabránit válce

Americký akciový trh se pod vlivem nové celní politiky prezidenta Donalda Trumpa nachází na hraně historického milníku. Pokud trh uzavře se ztrátou 20 % oproti svému nedávnému maximu, bude to nejrychlejší přechod z býčího (růstového) trhu na medvědí (poklesový) v historii indexu S&P 500 od jeho vzniku v roce 1957.

Tato statistika je podle webu CNN o to výmluvnější, že k tomu dochází hned v prvních měsících nového prezidentského období, což nemá v moderních dějinách obdoby.

Zatímco Trumpova administrativa tvrdí, že nově zavedená cla mají ochránit americkou ekonomiku, vytvořit nová pracovní místa a přimět zahraniční partnery k výhodnějším obchodním dohodám, investoři a ekonomové mají zcela opačný názor. Zatímco akcie padají, stále hlasitěji se mluví o blížící se recesi, kterou mohou tarifní opatření urychlit.

Slovo „recese“ zní v posledních dnech stále častěji – nejen v ekonomických kruzích, ale i mezi běžnými občany, kteří se obávají o své úspory a budoucnost. Podle oficiální definice Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER), jenž je autoritou v určování hospodářských cyklů v USA, jde o „významný pokles ekonomické aktivity, který je rozšířený a trvá déle než několik měsíců“.

Při určování recese NBER zohledňuje tři klíčová kritéria: hloubku, šíři a délku poklesu. Je běžné, že samotné vyhlášení recese přichází až poté, co již ekonomika několik měsíců stagnuje nebo se propadá. Mezi analytiky a médii se často používá zjednodušená definice tzv. technické recese, která nastává tehdy, když reálný hrubý domácí produkt (HDP) klesne dvě čtvrtletí po sobě.

Mnoho odborníků varuje, že současná situace – prudké zavedení vysokých cel vůči širokému spektru obchodních partnerů, výrazná nejistota investorů a zpomalení globálního obchodu – splňuje základní podmínky pro to, aby došlo k recesi v nejbližších měsících.

Evropská unie varuje před obchodní válkou, hledá diplomatické řešení

Dopady amerických cel pociťuje i zbytek světa, zejména obchodní partneři z Evropské unie. Na vývoz z EU do Spojených států nyní platí nově zavedená 20% cla, což má okamžitý dopad na evropský průmysl – zejména automobilový sektor, technologie a spotřební zboží.

Evropa nicméně reaguje zdrženlivě a volá po hledání diplomatického řešení místo okamžité odvety. Lotyšský parlamentní tajemník ministerstva zahraničí Artjom Uršulskis v pondělí naznačil, že EU je ochotna vyjednávat s USA o celé škále strategických témat.

„Může se jednat o energetickou bezpečnost, vojenský obchod nebo nové technologie. Musíme ale najít společnou půdu a nepřistoupit na logiku nových válek a bitevních polí,“ prohlásil Uršulskis před setkáním evropských ministrů obchodu v Bruselu.

Zvažuje se například možnost, že by EU v případě neúspěchu jednání uvalila cla na americké služby, což by mohlo tvrdě zasáhnout technologické giganty jako Apple, Google nebo Amazon. Uršulskis ale tuto variantu označil za nevhodnou, protože by mohla vést k ještě větší eskalaci.

Přestože tlak z trhu sílí a varování přichází i od předních byznysmenů, prezident Trump své kroky obhajuje. „Někdy musíte spolknout hořkou pilulku, abyste něco vyléčili,“ prohlásil prezident během letu zpět do Washingtonu. Podle něj se už nyní zahraniční státy „předhánějí v tom, kdo s USA uzavře dohodu jako první.“

Mezitím však analytici varují, že pokud Trump nepřehodnotí svůj přístup, hrozí nejen globální obchodní válka, ale také ztráta důvěry investorů v americké trhy a oslabení pozice USA jako stabilní ekonomické síly.

Trumpova politika America First a s ní související cla navíc podle mnohých odborníků podrývají globální postavení Spojených států. Předseda JPMorgan Chase Jamie Dimon v dopise akcionářům varoval, že pokračování této strategie by mohlo dlouhodobě oslabit americkou morální a vojenskou autoritu, která byla postavena právě na ekonomické síle a důvěře.

„Pokud se rozpadnou západní ekonomické a vojenské aliance, Spojené státy nevyhnutelně zeslábnou,“ napsal Dimon.

Zatímco burzy se propadají a svět čeká, zda se Trump rozhodne ustoupit, nebo zatlačí ještě více, jisté je jedno – globální ekonomika vstoupila do období vysoké nejistoty, jejíž dopady mohou být dlouhodobé a hluboké.