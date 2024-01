Válka na Ukrajině potrvá ještě nejméně dva roky, míní experti. Může být i delší

Nejen Bidenova administrativa, ale také vedení NATO či Kyjev pracují se scénářem, že ve volbách uspěje Donald Trump, který je favoritem na zisk republikánské nominace. Americká pomoc Ukrajině by se v takovém případě mohla snížit.

Biden proto aktuálně tlačí na Kongres, aby souhlasil s dalším balíkem pomoci v hodnotě 60 miliard dolarů (více než 1,3 bilionu korun). Administrativa podle CNN chápe, že je to nejspíš poslední možnost k zajištění dalších prostředků pro Ukrajinu před listopadovými prezidentskými volbami.

Prezident ve středu jednal se zástupci obou komor federálního parlamentu. Přítomen byl i poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan, aby poslancům a senátorům vysvětlil, proč je nutné Ukrajině stále pomáhat.

Současné závěry západních zpravodajských služeb jsou přitom takové, že válka na Ukrajině, která začala před téměř dvěma lety, bude ještě nejméně dva roky pokračovat. Podle některých expertů ale může trvat až pět dalších let.

Aktuální situace na frontě je do značné míry statická, konstatují experti. Od Ukrajiny se letos očekává posilování průmyslu a obnova sil. Větší boje se předpovídají v příštím roce, protože vojensky vyčerpaná je i druhá strana konfliktu, tedy Rusko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním rozhovoru pro The Economist odhadl, že Krym bude letos těžištěm konfliktu. Kyjev by anektovaný poloostrov rád izoloval, naznačil lídr napadené země.

"Je to pro nás způsob, jak omezit počet útoků z této oblasti," podotkl s tím, že úspěch na poloostrově by posloužil jako příklad a měl by své důsledky, co se týká vnitřních záležitostí Ruska. Podle Zelenského ale bude záviset na vojenské pomoci ze strany západních spojenců. Zelenskyj by uvítal německé střely Taurus, které by mohly posloužit ke zničení Kerčského mostu, který Krym spojuje s ruskou pevninou.