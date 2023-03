Válka na Ukrajině se dotkla 1,6 miliardy lidí. Porušování lidských práv se stalo rutinou, zní z OSN

Tým kolem Donalda Trumpa měl připravené plány pro případ, že bude americký exprezident čelit obžalobě, a v noci na dnešek tyto plány vstoupily do akce. Poradci republikánského politika se agresivně pustili do snahy využít vývoj k vysbírání peněz a mobilizaci příznivců, popisuje v článku web Politico. Tým někdejší hlavy státu, která znovu kandiduje do Bílého domu, se podle něj chystá na mediální cirkus.