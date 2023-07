Válka na Ukrajině: Ukrajinci postupují u Bachmutu, pomáhá i nízká morálka Rusů

Brazilský fotbalový svaz se rozhodl dát funkci hlavního kouče brazilské reprezentace prozatímně Fernandu Dinizovi, dosavadnímu trenérovi brazilského klubu Fluminense. Po roce by ho měl ideálně nahradit současný trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti. Jak brazilská televize Globo připomíná, Ancelottimu končí smlouva u madridského velkoklubu až po příští sezóně a právě po jejím skončení by byl šéf brazilského fotbalu Ednaldo Rodrigues rád, kdyby další kroky tohoto velezkušeného a veleúspěšného stratéga zamířily právě do Brazílie.