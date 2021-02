WHO vyzvala firmy k pozastavení patentů na vakcíny proti koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala k odstranění bariér, které brání rychlejší produkci vakcín k očkování proti koronaviru. Farmaceutické firmy by měly začít udělovat dobrovolné licence, pozastavit platnost svých patentů, a tím umožnit technologický přesun. Podle agentury DPA to dnes v Ženevě uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.