Zatykač na Putina je začátkem pohnání Ruska k odpovědnosti za Ukrajinu, řekl Borrell

Turecko zahájí ratifikaci finské žádosti o vstup do Severoatlantické aliance. Po dnešním jednání s finským prezidentem Saulim Niinistöem to řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. O žádosti tak bude jednat turecký parlament. Erdogan doufá, že zákonodárci vstup Finska schválí před květnovými prezidentskými a parlamentními volbami v Turecku. Švédsko, které rovněž usiluje o vstup do NATO, bude muset na začátek ratifikace v tureckém parlamentu ještě počkat. Maďarský parlament následně oznámil, že bude také hlasovat o ratifikaci vstupu Finska do NATO.