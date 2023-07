Zelenského hádka s prezidentem. Naštvala ho slova o neexistenci vojenského řešení války

Na incident upozornilo Politico, podle kterého dopadla schůzka mezi oběma státníky hůře, než se čekalo. Ukrajinská delegace si totiž vyslechla Radevova slova, že neexistuje vojenské řešení války na Ukrajině a že "více a více zbraní ji nevyřeší".

Zelenskyj kontroval, že by přál bulharskému prezidentovi, aby se ocitl na jeho místě. "Pokud by lidé se stejnými hodnotami nepomohli, co byste dělal? Řekl byste: Putine, prosím, vezmi si bulharské území? Ne, vy, jsem si jistý, byste jako opravdový prezident nedopustil kompromis. Je to vaše právo nepodporovat pomoc Ukrajině. Ale chtěl bych, abyste mi správně rozuměl," spustil host v Sofii.

Ukrajinský prezident také kritizoval Radeva za to, že invazi označuje jako "konflikt", nikoliv jako válku. Zdůraznil, že Kreml spustil "vyhlazovací válku proti Ukrajincům, nikoliv ostatním zemím". Podotkl také, že bulharská vláda - v rozporu s přesvědčením současné hlavy státu - správně poskytla napadené zemi zbraně.

"Chci vám také říct, že ať má vaše armáda jakékoliv zbraně, nebude jich dostatek na boj s Ruskou federací. Nemáte špatnou armádu, vaši lidé jsou dobří, ale nestačilo by to na boj s národem o 160 milionech lidí. Proto je dobré poskytnout zbraně, abychom se mohli bránit a válka nepřišla k vám," pokračoval Zelenskyj.

"Ukrajina a NATO musí mít stejné hodnoty. Nemůže to být jinak. Nemůžete podporovat Rusko, protože Rusko chce zničit NATO, chce zničit Evropu a Evropskou unii. Takové jsou jeho cíle. Chápete?" dodal ukrajinský prezident. Radev následně požádal televizní štáby, aby odešly z místnosti. Jednání poté pokračovalo.

Zelenskyj se večer přesunul z Bulharska do České republiky, kde na Pražském hradě jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Dnes jeho návštěva pokračuje schůzkami s premiérem Petrem Fialou, předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Poté se Zelenskyj vydá do Turecka.