Pohonné hmoty v Česku opět zlevnily o desítky haléřů

I ve středu pokračuje dalšími zápasy letošní hokejový světový šampionát v Rize a Tampere. A i po šestém soutěžním dni si mohou Američané říct, že procházejí turnajem bez ztráty kytičky. Stále totiž nepoznali hořkost porážky a platí to i po duelu s Rakušany, kterým ale nabídli haldu příležitostí. Vzhledem k jejich neefektivitě se nakonec hvězdy a pruhy i tak mohly radovat z vítězství 4:1. Domácí Lotyši si po nepovedeném vstupu do turnaje připsali druhou výhru, když poté, co si v pondělí poradili s Čechy (3:4 po prodloužení) nyní dokázali porazit i Nory a to těsně 2:1. Díky tomu tak posílili naděje na postup do čtvrtfinále.