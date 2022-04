Ceny pohonných hmot v Česku v uplynulém týdnu klesly

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Navzdory zlevnění jsou ale paliva v ČR stále výrazně dražší než před rokem. Tehdy platili motoristé za litr benzinu o 11,27 koruny méně, nafta byla levnější o 15,57 Kč než teď.

Ceny benzinu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr Naturalu 95 stál v průměru až víc než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 Kč/l. V dalším období ceny převážně klesaly.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde stojí litr benzinu v průměru 41,95 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 44,43 Kč. Naopak nejdražší pohonné hmoty nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 43,38 Kč a nafty 45,77 Kč.

Vláda ve středu v reakci na prudký nárůst cen pohonných hmot schválila návrh novely zákona o dočasném snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,5 koruny na litr. Opatření by mělo platit od začátku června do konce září, u nafty ministerstvo financí zvažuje zavést snížení trvale. Legislativní změnu musí ještě schválit Parlament. Na čerpacích stanicích by se mohly ceny podle ministerstva financí snížit až o 1,8 koruny na litr. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny.