Pohonné hmoty mají zlevnit. Navzdory začátku motoristické sezóny

Průměrné ceny paliv od začátku letošního roku setrvale rostly. V lednu stál litr pohonných hmot 37 korun, dubnová průměrná cena již činila 39,83 Kč za litr, vyplývá z údajů společnosti CCS.

Benzín by z úterní průměrně ceny 40,33 koruny za litr měl v příštích sedmi dnech zlevnit o zhruba třicet haléřů, nafta pak o přibližně padesát haléřů na litr – ze své předvčerejší ceny 38,95 koruny za litr.

Ceny pohonných hmot mají klesnout kvůli vysokému stavu zásob v USA či náznakům možného příměří mezi Izraelem a Hamásem, které by vedlo ke zklidnění situace na Blízkém východě, uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Podle Kovandy ale může hrozit i opačný scénář, tedy eskalace konfliktu. V takovém případě by podle Bloombergu mohla cena barelu ropy vylétnout až nad 150 dolarů za barel. "Ceny pohonných hmot v Česku by tak výrazně převyšovaly úroveň 40 korun za litr, a mohly by se dokonce přiblížit úrovni 50 korun za litr," dodal expert.