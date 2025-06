Dobré zprávy pro řidiče. Trend vývoje cen u čerpacích stanic se má obrátit

Litr benzinu se ve středu prodával nejdráž od poloviny letošního dubna za 34,48 Kč. Nafta je levnější, i když za týden zdražila o 90 haléřů. Průměrná cena za litr činí 33,13 Kč.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy promítají české čerpací stanice do svých cen masivní výkyv v ceně ropy, který způsobil regionální konflikt mezi Izraelem a Íránem. "S poklesem napětí na Blízkém východě, k němuž došlo tento týden, však ropa dramaticky zlevňuje. To by se mělo už v nadcházejícím týdnu promítnout do cen pohonných hmot v ČR," uvedl expert.

Nafta je v Česku aktuálně o více než korunu a benzin o necelou korunu na litr dražší než na začátku června. Tehdy se ještě na Blízkém východě neválčilo a cena ropy byla srovnatelná s tou aktuální.

"Od minulého čtvrtka ropa Brent zlevnila o zhruba 14 procent, v přepočtu do korun do konce o takřka 16 procent, přičemž čerpací stanice budou už v nadcházejícím týdnu promítat její zlevnění do cen pohonných hmot. Ty tak zlevní o zhruba 30 haléřů na litr," sdělil Kovanda.

Ekonom vzkázal tuzemským řidičům, že stále mohou vyhlížet nejlevnější léto novodobé historie. "V poměru k průměrné čisté mzdě nebyly pohonné hmoty na českém území nikdy tak levné, jak by měly být letos o prázdninách – a to minimálně od 80. let minulého století," dodal.