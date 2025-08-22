Čeští řidiči dostávají dobré zprávy. Ceny klesají, může za to i ruská ropa

Pohonné hmoty v Česku nadále zlevňují. Podle ekonoma Lukáše Kovandy čeká české řidiče po levných prázdninách i stejný nástup podzimu. Může za to především fakt, že do světa stále proudí ruská ropa. Vzdát se jí nehodlá například Indie.
Průměrná cena benzinu v posledních sedmi dnech poklesla o devět haléřů na 33,92 Kč za litr. Výrazněji zlevnila nafta, konkrétně o 33 haléřů. Litr teď pořídí motoristé v průměru za 32,65 Kč. Ceny obou pohonných hmot jsou nejnižší za dva měsíce.
"V příštích sedmi lze očekávat stagnaci cen benzínu a pokles cen nafty, o zhruba 20 haléřů na litr. Vyčerpává se totiž potenciál dalšího zlevňování, jemuž dalo vzniknout snížení cen ropy na přelomu července a srpna. Rovněž kurs koruny se od prvního srpnového týdne, kdy koruna zpevnila vůči dolaru zhruba z 21,50 na 21,00, drží stabilizovaný, kolem úrovně 21,00. To bere pohonným hmotám v ČR i potenciál ke zlevňování zapříčiněný právě příznivým kursovým vývojem v podobě posilování české měny," uvedl Kovanda.
Ekonom zmínil, že ceny ropy na světovém trhu klesly od začátku roku o zhruba deset procent, přičemž ani v září se trend nemá obrátit. Přispívá k tomu fakt, že do světa nadále proudí ruská ropa. Jejím největším odběratelem je Indie, která ji importuje i navzdory hrozbě uvalení takzvaného druhotného cla.
"S koncem léta nastane na severní polokouli každoroční pokles poptávky, takže ropa by mohla během září zlevnit z tohoto titulu. Navíc čeští čerpadláři ze stejného důvodu 'vypustí' část svých marží, což opět působí ve směru dalšího, zářijového zlevnění pohonných hmot v ČR, byť mírného," dodal expert.
Izrael mobilizuje 60 tisíc záložníků a chystá novou fázi operace v Pásmu Gazy, zaměřenou na podzemní infrastrukturu Hamásu i hustě osídlené části města Gaza. Cílem je zničení hnutí a propuštění rukojmích, avšak rodiny unesených i část armádních elit varují, že eskalace může ohrozit jejich návrat. Kritici upozorňují na rostoucí humanitární krizi a riziko dalšího vysídlování. Zároveň sílí obavy, že po oslabení Hamásu vznikne mocenské vakuum, podobné tomu, které po válce s Islámským státem paralyzuje Irák.
Zdroj: Jakub Jurek