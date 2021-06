Nový Peugeot 308: The new face of Peugeot

Nový 308 SW upoutá na první pohled svými přednostmi:

velký prostor pro cestující díky délce 464 cm a rozvoru 273 cm;

úspornost s optimalizovanou aerodynamiku s Cx 0,277 a SCx 0,618, což přináší snížení emisí CO₂ a spotřeby paliva;

nespočet úložných prostor, jejichž hlavním cílem je pohodlí a praktičnost;

velká středová konzola je ergonomická a nabízí prostor pro předměty každodenního života;

modularita při běžném každodenním používání díky lavici, kterou lze rozdělit na tři části (40/20/40) a lze ji sklápět ze zavazadlového prostoru;

zavazadlový prostor s dvoupolohovou podlahou a elektricky ovládaným víkem pro pro bezkontaktní otevírání;

objem zavazadelníku od 608 až po 1634 l (při plně sklopené zadní lavici).

Nový Peugeot 308 SW (2021) | foto: Peugeot

Špičkový a technologicky vyspělý nový Peugeot 308 SW je stejně jako hatchback 308 vybaven uspořádáním interiéru Peugeot i-Cockpit®. Jde o zcela nový zážitek přinášející lepší ergonomii, atraktivní design, větší potěšení z jízdy, lepší kvalitu a konektivitu:

nový kompaktní volant se zabudovanými ovládacími prvky a možností vyhřívání;

digitální 3D přístrojový panel umístěný ve výši očí a digitální 10" displej;

inovativní 10" středový dotykový displej s vysokým rozlišením a novým systémem PEUGEOT i-Connect® Advanced, což je intuitivní online systém infotainmentu, který je identický s prostředím chytrého telefonu;

ovladače i-toggles, které nahrazují klasický panel klimatizace. Každý přepínač lze plně nakonfigurovat a představuje přímý přístup k určité funkci na centrální obrazovce;

konektivita se 4 zásuvkami USB C, bezdrátová funkce zrcadlení a možnost připojit přes Bluetooth dva telefony současně.

Nabídku palubních technologií doplňují ve voze nový Peugeot 308 SW asistenční systémy řízení poslední generace pro ještě větší bezpečnost. Tvoří je balíček Drive Assist 2.01. Zahrnuje adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go2 a systém udržování vozu v jízdním pruhu, k nimž přidává tři nové funkce dostupné na komunikacích se středním dělicím pásem: poloautomatická změna jízdního pruhu, včasné doporučení rychlosti a přizpůsobení rychlosti v zatáčkách.

Nový Peugeot 308 SW nabízí několik typů pohonů. Plug-in hybridní verze poskytují výběr mezi dvěma variantami: HYBRID 225 e-EAT8 a HYBRID 180 e-EAT8. Dále jsou k dispozici benzínové (PureTech 110 S&S MAN6, PureTech 130 S&S MAN6/EAT8) a dieselové verze (BlueHdi 130 S&S MAN6/EAT8).

Nový Peugeot 308 SW (2021) | foto: Peugeot

V závislosti na zemi prodeje si může zákazník vůz zakoupit přes webové stránky značky. Online lze realizovat 100% digitální nákup nového vozu, výkup starého, financování i výběr místa dodání.

Trh a zákazníci

Nový Peugeot 308 SW patří do segmentu C kombi, trhu, na kterém Peugeot již mnoho let slaví úspěchy. Přestože tento segment přímo konkuruje vozům SUV, zůstává od roku 2010 stabilní. Poptávka v Evropě je stále silná a prognózy prodejů jsou pro nadcházející roky příznivé.

Zákaznická základna vozů kombi je v segmentu C nejmladší a zároveň nejdynamičtější. Jejími typickými představiteli jsou aktivní rodiny s dětmi a bezdětné páry, které svůj vůz intenzivně využívají. Jsou velmi nároční a mají vysoké požadavky, například z hlediska stylu, potěšení z jízdy a technologií, aniž by to bylo na úkor objemu a prostornosti vozu.

Z tohoto pohledu je nový Peugeot 308 SW schopen uspokojit všechny potřeby různých klientských skupin (70 % firemní a 30 % soukromé klientely) a je připraven získat nové zákazníky.

Nový Peugeot 308 SW tvoří vrchol nabídky, a to díky koncepci založené na těchto klíčových tématech: design, efektivita, technologie a modularita.

Výrazný charakter

Před designéry vozu nový Peugeot 308 SW stál úkol dodat vozu charakter vzbuzující touhu a zároveň nabídnout vynikající objem zavazadlového prostoru. Stejně jako u hatchbacku dosáhli optimalizaci tvaru zádi, aniž by došlo ke zmenšení vnitřního prostoru.

Nový Peugeot 308 SW (2021) | foto: Peugeot

Nový Peugeot 308 SW je vůz s výraznou osobností, který ztělesňuje heslo „Styl ve službách funkčnosti“. Byl navržen tak, aby z objektu, jehož hlavním posláním je převoz nákladu, prostor na palubě a praktičnost, vytvořil objekt touhy. Rozvor je o 55 mm delší než u hatchbacku, což zeštíhluje siluetu a zvětšuje prostor v zadní části. Záď nového Peugeotu 308 SW přebírá charakteristický styl boků hatchbacku, které jsou vytvarovány do hloubky, a vytvořený světelný efekt přitlačuje vůz k zemi a zajišťuje mu tak jeho typický postoj.

Design rámu bočních oken klesající rychleji než střecha vytváří dojem rozdílnosti hmoty (zhutnění barvy karoserie), které dává novému Peugeotu 308 SW v rámci svého segmentu mimořádně dynamickou siluetu.

Na zadní části jsou použita ultratenká full LED světla hatchbacku, ovšem bez černé lišty, neboť nový Peugeot 308 SW se snaží spíše opticky zvětšit plochu karoserie, zejména u zadního výklopného víka pro zdůraznění možností praktického využití verze SW. Stejně jako u hatchbacku byla i zadní část vozu navržena tak, aby optimalizovala proudění vzduchu ve prospěch aerodynamických vlastností.

Nové logo Peugeot je umístěno na masce chladiče vozu 308 SW a zcela jí dominuje. Zvýrazňuje ho i mřížka, která se k němu postupně sbíhá. Radar sloužící asistenčním systémům je ukrytý za logem, přičemž se registrační značka se přesunula do spodní části. U radaru byla aplikována technologie krytu radarové antény využívající indium.

Přední světlomety používají již od základní úrovně výbavy technologii LED. Mají propracovaný štíhlý tvar a přispívají k dynamice a výraznému charakteru vozu. Navazují na ně světla pro denní svícení ve tvaru tesáků směřujících k přednímu nárazníku. Tento světelný podpis dokonale zapadá do současného stylu vozů Peugeot, který je ve dne i v noci na první pohled rozpoznatelný.

U verzí GT/GT Pack jsou Full LED světlomety ještě tenčí. Uvádějí Peugeot Matrix LED Technology, jejíž výsledkem je větší účinnost a bezpečnost v každodenním provozu.

Zadní světlomety využívají technologii Full LED. Mají podobu tří lvích drápů, a vytvářejí tak moderní a pro značku typický světelný podpis.

Nový Peugeot 308 SW bude k dispozici v 7 odstínech:

Modrá Avatar

Červená Elixir

Bílá Perle Nacré

Bílá Banquise

Šedá Artense

Šedá Platinium

Černá Perla Nera

Perfect Fit: přirozeně praktický

Nový Peugeot 308 SW je postaven na nové verzi multienergetické platformy EMP2 (Efficient Modular Platform), díky níž je značka schopná nabízet komplexní řadu verzí. Již při uvedení na trh jsou k dispozici dvě plug-in hybridní varianty. Platformu tvoří nové konstrukční prvky pro ještě větší účinnost, bezpečnost, potěšení z jízdy a pohodlí.

Nový Peugeot 308 SW (2021) | foto: Peugeot

Nový Peugeot 308 SW má oproti hatchbacku prodloužený rozvor (+55 mm), který tak dosahuje 273,2 cm. Ve druhé řadě sedadel má o 129 mm více místa pro kolena, současně došlo k maximalizaci objemu zavazadlového prostoru.

Nový Peugeot 308 SW je delší, nižší a elegantnější než jeho předchůdce:

délka je nyní 464 cm (+6 cm),

rozchod kol je shodný: 155,90 cm / 155,30 cm,

čelní sklo získalo větší sklon a posunulo se dozadu,

výška se snížila o 20 mm a činí 144 cm.

Zadní převis je o 21 cm delší než u hatchbacku, takže záď je perfektně vyvážená:

nárazník dokonale odráží nový design vozu,

zavazadlový prostor je hluboký a prostorný.

Rozměry Peugeotu 308 SW odpovídají požadavkům zákazníků v tomto segmentu. Nový model tak přichází s jedním s nejlepších zavazadelníků na trhu. Kromě prostornosti (objem 608 l)3 nabízí také dvoupolohovou podlahu4, která zajišťuje praktičnost a modularitu.

Pro ještě lepší využitelnost je nový Peugeot 308 SW standardně vybaven lavici dělenou na tři části (40/20/40). Využívá se zde systém pro okamžité sklopení všech tří částí pomocí dvou ovladačů snadno přístupných z bočních stran zavazadlového prostoru. Tato modulární lavice umožňuje podle požadavků zákazníka následující konfigurace:

pouze pravé opěradlo sklopené dolů;

pouze prostřední opěradlo sklopené dolů, čímž vznikne dlouhý prostor pro lyže nebo dlouhé předměty;

levé a prostřední opěradlo sklopené;

pravé a prostřední opěradlo sklopené;

všechna opěradla sklopená – max. objem 1634 l5

Po sklopení lavice je možné naložit předmět delší než 185 cm.

Pro větší praktičnost je prostor kufru vybaven 12 V zásuvkou umístěnou na pravé liště zavazadlového prostoru, LED osvětlením celého prostoru, dvěma úložnými síťkami a háčky na tašky.

Kryt zavazadlového prostoru lze snadno uvolnit jednou rukou přesunutím středové rukojeti směrem nahoru. U verzí se spalovacím motorem je možné kryt zavazadlového prostoru uložit pod koberec nebo pod dvoupolohovou podlahu.

Horní část víka zavazadlového prostoru má elektrické ovládání pro bezkontaktní otevírání. Ovládání probíhá automaticky:

pohybem nohou pod nárazníkem,

stisknutím tlačítka na klíči s dálkovým ovládáním,

stisknutím vnějšího ovládání víka,

stisknutím tlačítka na přístrojové desce.

Přirozeně úsporný

Aerodynamika vozu nový Peugeot 308 SW je na velmi vysoké úrovni, hodnota Cx je 0,277 a SCx 0,618. Styl všech dílů karoserie je optimalizován (nárazníky, deflektory, difuzor, sloupky karoserie, zpětná zrcátka, kryty podvozku atd.). Aerodynamiku zlepšuje i konstrukce kol, která významně přispívá k lepšímu výkonu. V porovnání s předchozí verzí došlo ke zlepšení o více než 2 g CO₂/km.

Nový Peugeot 308 SW je vybaven pneumatikami o rozměrech od 16 do 18 palců v kategoriích A a A+. Je zde zajištěna účinnost odvalování, a to vše v souladu s požadavky značky, pokud jde o vynikající jízdní vlastnosti.

Ústředním tématem vývoje byla ekologická účinnost. Nová platforma pomáhá u nového Peugeotu 308 SW snižovat spotřebu paliva a emise CO₂. Pro zlepšení vibračního komfortu byla tuhost karoserie optimalizována díky lepení konstrukčních prvků. Více než kdy jindy je potěšení z jízdy zapsáno přímo v genech tohoto nového modelu. Výsledkem je příkladná jízdní stabilita, jízdní komfort, potěšení z jízdy a vzhledem k poloměru otáčení 10,68 m i dokonalá ovladatelnost ve městě.

Příjemná a útulná atmosféra

Design sedadel vozu nový Peugeot 308 SW byl navržen s ohledem na pohodlí a zdůraznění kvality použitých materiálů, jejichž škálu tvoří nově vyvinutá nopkovaná látka, technická tkanina, Alcantara, reliéfní kůže a barevná kůže Nappa.

Ve verzích GT jsou sedadla prošitá signaturní nití v odstínu Adamite, která se objevuje také na palubní desce, panelech dveří a polstrovaných podložkách na konzoli.

Nový Peugeot 308 SW (2021) | foto: Peugeot

Přední sedadla6 získala označení AGR (Aktion für Gesunder Rücken) oceňující ergonomii a rozsah nastavení. Mohou být také vybavena elektrickým desetibodovým nastavením se dvěma možnými uloženími do paměti. Obě přední obepínající sedadla mohou být za příplatek vybavena vyhříváním a masážním systémem s 8 kapsami a několika programy.

Ani konektivita nezaostává, od úrovně Allure jsou v zadní části středové konzoly umístěny dvě zásuvky USB C (nabíjení a nabíjení/data).

Další vylepšení se týkají jednotlivých prosklených ploch vozu nový Peugeot 308 SW:

plně vyhřívané čelní sklo;

větší tloušťka skla vpředu i vzadu;

v některých úrovních výbavy jsou v první řadě k dispozici boční akustická vrstvená skla;

bezrámové vnitřní zpětné zrcátko od úrovně Allure, s LED kontrolkou v modrozelené barvě u hybridních motorů, která signalizuje okolí, že se vůz pohybuje s nulovými emisemi.

Klimatizace využívá zcela nový systém, který zvyšuje tepelný komfort posádky. Cestující ve druhé řadě mají navíc k dispozici větráky v zadní části středové konzoly.

Pro komfortní cestování je nový Peugeot 308 SW opatřen systémem AQS (Air Quality System), který neustále monitoruje kvalitu vzduchu vstupujícího do kabiny, a je schopen sám aktivovat recyklaci vzduchu. Od úrovně výbavy GT pohodu zvyšuje i systém Clean Cabin pro úpravu vzduchu s filtrací znečišťujících plynů a částic. Údaje o kvalitě vzduchu se zobrazují na centrálním dotykovém displeji.

Nový prémiový Hi-Fi systém Focal®, vyvinutý pro nový Peugeot 308 SW ve spolupráci s francouzským výrobcem audiosystémů Focal, je výsledkem více než tříleté spolupráce. Systém tvoří 10 reproduktorů s exkluzivními patentovanými technologiemi:

4 hliníkové obrácené kopulovité výškové reproduktory TNF,

4 basové reproduktory s polyglassovou membránou 165 mm a systémem TMD (Tuned Mass Damper),

1 středový kanál s polyglassovou membránou,

1 subwoofer Power-Flower™ s trojitou cívkou.

Reproduktory jsou spojeny s novým 12kanálovým zesilovačem 690 W (vylepšená technologie třídy D) a doplňuje je systém pro digitální zpracování zvuku Arkamys. Týmy Peugeot a Focal společně našly umístění na míru pro každý reproduktor, aby systém všem cestujícím nabídl skvělý zvukový zážitek. Zvuk na palubě je stabilní a přesný, výšky jsou jasné a dokonalé a basy jsou hluboké a silné.

TECHNO SPIRIT, nový Peugeot i-Cockpit®

Peugeot i-Cockpit® se již stal součástí DNA značky. S každou generací je bohatší a modernější. V případě vozu Peugeot 308 SW byla vylepšena jeho ergonomie, kvalita, design i technologie a nabízí zcela nový systém infotainmentu Peugeot i-Connect®.

Nový kompaktní volant má v sobě zabudovaná čidla, která rozpoznají úchop volantu při používání nových asistenčních systémů řízení. Na ergonomickém a vyhřívaném7 volantu jsou seskupeny všechny ovládací prvky:

rádio,

média,

telefon,

asistenční systémy řízení.

Digitální přístrojový panel umístěný na úrovni očí je od úrovně Active Pack vybavený 10" digitálním displejem, u GT je trojrozměrný. Panel je plně konfigurovatelný a přizpůsobitelný na míru. Má několik režimů zobrazení (on-line navigace TomTom, rádio/média, asistenční systémy řízení, tok energie…), které lze upravovat přímo pomocí ovladače na volantu.

Stavba přístrojové desky vozu nový Peugeot 308 SW vychází z principu „high-vent“, kdy jsou větráky umístěny těsně před hlavami cestujících, což je optimální poloha pro zajištění komfortu pro řidiče i posádku.

Od úrovně výbavy Allure se ve voze nový Peugeot 308 SW objevují plně konfigurovatelné virtuální přepínače i-toggles, které nahrazují klasický panel klimatizace. Jsou umístěné naproti středovému displeji jako otevřená kniha. Jejich propracovaný vzhled svědčí o technologické úrovni, která je v rámci tomto segmentu jedinečná.

Peugeot i-Cockpit® si zachovává princip středového displeje orientovaného na řidiče. Toto umístění optimalizuje ergonomii řízení, přitom neopomíjí spolujezdce. Totéž platí pro středovou konzolu, která je záměrně nakloněná směrem ke spolucestujícímu. Jedním z cílů při vytváření stylu interiéru bylo právě vyvážit prostor mezi oběma pasažéry na předních sedadlech.

Design středové konzoly odráží prostorově úsporný vzhled nové klimatizační jednotky. Na oblouku na straně řidiče jsou seskupeny všechny dynamické ovládací prvky vozu:

nový kompaktní ovladač pro impulsní volbu jízdního režimu (Reverse, Neutral, Drive) a 2 tlačítka (Parking a Manual) osmistupňové automatické převodovky, volič režimu řízení (Electric, Hybrid, Eco, Normal a Sport), dle motorizace.

Oblouk středové konzoly sahá až k místu vyhrazenému pro bezdrátové nabíjení telefonu. Zbytek konzoly je určen pro odkládání předmětů a pro další využití:

dva držáky na nápoje,

dvě zásuvky typu USB C (nabíjení a nabíjení/data),

odkládací přihrádky o celkovém objemu 34 litrů,

loketní opěrka.

Nový Peugeot 308 SW se tak stává jedním z nových měřítek segmentu.

Design interiéru zdůrazňuje rozmanitost a bohatost jeho materiálů. LED ambientní osvětlení (8 barev na výběr) ukryté za středovým displejem osvětluje hlavní dekorativní prvky až po dveřní výplně. Tyto prvky mohou být v závislosti na úrovni povrchové úpravy tvořené pěnou, textilií, Alcantarou® nebo mohou být vyrobené z tažených hliníkových dílů.

Peugeot i-Connect a i-Connect Advanced

Nový systém infotainmentu nabízí každému podle jeho přání to nejlepší ze světa chytrých telefonů i ze světa automobilů. Ergonomický systém, který dokonale splňuje běžné každodenní potřeby, umožňuje každému řidiči definovat a uložit předvolby zobrazení, prostředí a nastavení (až 8 profilů).

Funkce zrcadlení je nyní bezdrátová a přes Bluetooth je možné připojit dva telefony současně.

Středový 10" displej s vysokým rozlišením je plně a snadno přizpůsobitelný, lze u něj nastavit více oken s widgety nebo zástupci. Velmi snadno se ovládá a reaguje podobně jako tablet. Menu lze přesouvat, poklepem prsty lze zobrazit seznam aplikací, stiskem symbolu „Home“ se lze vrátit na hlavní stranu… používání nového displeje je tak snadné a intuitivní. V horní části obrazovky se na trvalém banneru zobrazují informace o venkovní teplotě a klimatizaci, pozice na stránkách widgetů, údaje o připojení, notifikace a čas.

Kompletní technologický zážitek dovršuje Peugeot i-Connect Advanced s vysoce výkonnou a efektivní on-line navigací TomTom. Pro optimální čitelnost se mapa zobrazuje na celé 10" obrazovce a aktualizuje se „over the air“.

Jako každodenní spojenec pro větší bezpečnost a jednoduchost slouží povel „OK Peugeot“ s funkcí pro rozpoznávání hlasu, který zajišťuje přístup ve ke všem funkcím infotainmentu. Systém zahrnuje palubní dokumentaci i výukové programy a poskytuje tak pomoc při užívání vozu.

Asistenční systémy řízení

Nabídku palubních technologií doplňují ve voze nový Peugeot 308 SW asistenční systémy řízení poslední generace na nejvyšší úrovni know-how značky.

Další krok směrem k poloautonomnímu řízení představuje balíček Drive Assist 2.08. Tvoří jej adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go9 a systém udržování vozu v jízdním pruhu, k nimž přidává tři nové funkce dostupné na komunikacích se středním dělicím pásem:

Poloautomatická změna jízdního pruhu: vůz řidiči nabídne předjetí vozu vepředu a poté možnost opětovného zařazení do původního jízdního pruhu, to vše při rychlosti od 70 do 180 km/hod;

Včasné doporučení rychlosti: systém nabídne řidiči, aby přizpůsobil rychlost vozu (zrychlení nebo zpomalení) podle značek omezujících rychlost;

Přizpůsobení rychlosti v zatáčkách: optimalizuje rychlost vozu podle sklonu zatáčky, až do rychlosti 180 km/hod.

Nový Peugeot 308 SW je sériově nebo za příplatek dodáván s novou výbavou na úrovni vyšších segmentů:

Bezkontaktní otevírání dveří s elektrickým ovládáním víka zavazadlového prostoru;

Systém sledování mrtvého úhlu s delším dosahem (75 metrů);

Výstraha na provoz za vozidlem (po zařazení zpátečky upozornění na nebezpečí v blízkosti vozu);

Nová zadní kamera s vysokým rozlišením a úhlem sledování 180° se zabudovanou čisticí tryskou;

Parkovací asistent 360° se 4 kamerami (přední, zadní a 2 boční);

Bezklíčový přístup a startování s funkcí Proximity;

Plně rozmrazitelné vyhřívané přední sklo a vyhřívaný volant;

Nouzové volání „E-call+“ s informacemi o počtu cestujících a poloze včetně směru vozu na silnici;

Indexace vnějších zpětných zrcátek po zařazení zpátečky.

Nový Peugeot 308 SW má samozřejmě stále kompletní nabídku dalších asistenčních systémů na podporu řízení, bezpečnosti a komfortu:

Adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go 10 s nastavitelnou vzdáleností mezi vozidly;

Adaptivní tempomat s funkcí 30 km/h v případě manuální převodovky s doporučením k nastavení vzdáleností mezi vozidly;

Systém automatického nouzového brzdění (rozpozná chodce a cyklisty, a to ve dne i v noci, v rychlosti 7–140 km/hod) a systém varování před srážkou;

Aktivní systém varování při neúmyslném opuštění jízdního pruhu (neoznačeného okraje vozovky) s úpravou dráhy vozu;

Sledování pozornosti řidiče v případě delší doby řízení a při rychlostech nad 65 km/hod pomocí analýzy mikropohybů volantu;

Automatické přepínání dálkových světlometů;

Rozšířené rozpoznávání dopravních značek (stop, zakázaný směr jízdy, zákaz předjíždění, konec zákazu předjíždění …);

Střešní okno se sluneční clonou;

Alarm s obvodovým a prostorovým čidlem a superzamykání;

Elektrická parkovací brzda u všech verzí.

PERFECT FIT, motory

V nabídce vozu nový Peugeot 308 SW jsou dva plug-in hybridní motory, které jsou symbolem strategie Power of Choice:

HYBRID 225 e-EAT8 / pohon 2 kol / spojení motoru PureTech 180 k (132 kW) a elektromotoru 81 kW s automatickou osmistupňovou převodovkou e-EAT8 / emise od 26 g/km a dojezd ve 100% elektrickém režimu až 59 km11;

HYBRID 180 e-EAT8 / pohon 2 kol / spojení motoru PureTech 150 k (110 kW) a elektromotoru 81 kW s automatickou osmistupňovou převodovkou e-EAT8 / emise CO₂ od 25 g/km a dojezd ve 100% elektrickém režimu až 60 km11.

Lithium-iontová baterie má kapacitu 12,4 kWh, výkon je 102 kW. K dispozici jsou dva typy palubních nabíječek, které pokrývají veškeré způsoby použití a všechna řešení nabíjení. Standardně jde o zařízení pro nabíjení jednofázově výkonem 3,7 kW, za příplatek je k dispozici zařízení pro nabíjení třífázově 7,4 kW.

Přibližné doby nabíjení:

přes Wall Box (32 A) 7,4 kW: plné nabití za 1 hod 55 min pomocí jednofázové palubní nabíječky (7,4 kW);

přes zesílenou zásuvku (16 A): plné nabití za 3 hod 50 min pomocí jednofázové palubní nabíječky (3,7kW);

přes standardní zásuvku (8 A): plné nabití za 7 hod 5 min pomocí jednofázové palubní nabíječky (3,7 kW).

Nový Peugeot 308 SW je nabízen s následujícími spalovacími motory s emisemi CO₂ od 115 g/km. Motory splňují nejnovější emisní normy12 Euro 6.

Benzínové tříválcové motory 1,2 l:

PureTech 110 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou MAN6,

PureTech 130 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou MAN6,

PureTech 130 S&S s automatickou osmistupňovou převodovkou EAT8.



Dieselové čtyřválcové motory 1,5 l:

BlueHDI 130 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou MAN6,

BlueHDI 130 S&S s automatickou osmistupňovou převodovkou EAT8.

TCO

Cílem je v konečném důsledku zajistit u vozů se spalovacím motorem stejně tak jako u vozů s plug-in hybridním motorem podobné TCO čili celkové náklady spojené s vlastnictvím vozu, přičemž se berou v úvahu veškeré náklady nad rámec prostého finančního leasingu. Současně se zohledňují další faktory:

Lepší zůstatková hodnota při dalším prodeji na trhu ojetých vozů;

Četné daňové pobídky (ekologické bonusy, prémie, registrační poplatky, podpory pro firmy, pojištění a daňové odpočty);

Stejné náklady na údržbu jako u dieselového motoru (za 36 měsíců / 90 000 km);

Nižší náklady na energii (až o 12 % méně než v případě dieselového motoru za 36 měsíců / 90 000 km).

Ekosystém Peugeot

Značka Peugeot přichází s nabídkou služeb, aby podpořila zákazníky v přechodu na nové zdroje energie. Tyto služby se opírají o tři pilíře13.

Peugeot Easy-Charge aneb jak zákazníkům usnadnit přístup k různým řešením nabíjení:

Nabídka řešení nabíjení pro domácnost nebo firmu, prostřednictvím široké nabídky zařízení (zesílená zásuvka, Wall Box, Smart Wall Box, ...), diagnostika pro posouzení potřebné elektrické instalace a nalezení nejlepšího řešení nabíjení, finální instalace díky našim doporučeným partnerům;

nabídka nabíjení ve veřejných dobíjecích stanicích prostřednictvím programu Free2Move s přístup k síti více než 220 000 dobíjecích stanic po celé Evropě; předvýběr stanic v závislosti na vzdálenosti, rychlosti a ceně dobíjení.

Peugeot Easy-care aneb jak zákazníkům dodat jistotu při seznamování se s vozem:

Nové digitální simulátory a trasy, které usnadňují uživatelům seznámení s elektromobily na webových stránkách Peugeot;

Servisní a asistenční smlouvy na míru, které mohou být obsažené v jednom paušálu;

Certifikát o kapacitě baterie jako garance úrovně kapacity baterie usnadňující další prodej vozu;

Baterie má záruku 8 let nebo 160 000 km na 70 % kapacity.



Pomocí aplikace MyPeugeot® nebo přes centrální displej je možné:

Spustit nebo naprogramovat přednastavení teploty ve voze; když je vozidlo připojeno k elektrické síti. Tato funkce umožňuje kromě komfortu optimalizovat i dojezd (rychlejší dosažení nastavené teploty během fáze startování) a rychleji dosáhnout optimální provozní teploty baterie.

Zkontrolovat stav nabití baterie, naprogramovat, spustit nebo odložit nabíjení.

V závislosti na zemi prodeje může zákazník ze svého smartphonu, tabletu nebo počítače prostřednictvím stránek pro online prodej koupit nový vůz, nabídnout původní vůz k odkoupení a zajistit si financování svého nového vozu. Každý zákazník má možnost zvolit si bezplatnou dodávku vozu, při přísném dodržování všech bezpečnostních standardů.

Peugeot potvrzuje svou osobnost i charakter novým logem. Nový Peugeot 308 SW je prvním vozem modelové řady, který tento znak nese. Nadčasová značka ztělesňující francouzské know-how a „umění žít“ otevírá novou stránku své historie, prostřednictvím níž nabízí zkušenosti a globální zážitek z kvality. Cílem je být pro současné i budoucí zákazníky značkou, která umí reagovat na jejich požadavky.

Nový Peugeot 308 SW se na trh dostane na začátku roku 2022 a bude se vyrábět ve francouzské továrně v Mulhouse.