Češi po covidové pauze vzali hory útokem, Krkonoše hlásí nový rekord

Po nejistotě pandemických let se čeští cestující přestávají bát kupovat letenky i s několikaměsíčním předstihem. Také zájem o lety v prvních dvou měsících roku se meziročně zvýšil, v závislosti na prodejci od 20 do 60 procent. ČTK to sdělili prodejci letenek, kteří očekávají, že v dalších měsících bude prodej sílit ještě výrazněji. Prodeje za leden a únor se však stále ještě nevyrovnaly předcovidovým číslům.