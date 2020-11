CzechTourism: Japonci či Korejci mají zájem navštívit Česko, pomoc potřebuje hlavně Praha

Cestovatelé ze Spojených států amerických ohledně cestování vyčkávají, ale jsou mu spíše pozitivně nakloněni. Při dnešním virtuálním vysílání to řekli ředitelé zahraničního zastoupení státní agentury CzechTourism.

Větší cestovatelská vlna se podle ředitele zahraničního zastoupení v Japonsku Štěpána Pavlíka dá očekávat po letních Olympijských hrách, pokud se budou konat. Tokio s jejich pořádáním počítá od 23. července do 8. srpna. Podle Pavlíka se právě díky hrám ukáže, že je cestování mezi státy bezpečné. "V Japonsku lidé hodně dbají na hygienu, očekávají, že stejný standard budou mít i v destinaci, kam zamíří," řekl. Hodně se zajímají, jaká opatření byla přijata, jak se k situaci postavily například hotely, zda testují zaměstnance, jaká je situace ohledně dezinfekce a ochranných prostředků. V zájmu Japonců je návštěva ČR podle Pavlíka na úrovni okolních států, Rakouska či Švýcarska.

U Jihokorejců v případě cestování vítězí Evropa, v ní je ČR na šestém místě, řekl za CzechTourism Michal Procházka. Turisté z této země budou podle Procházky jako standard považovat všudypřítomnou dezinfekci a další podobná opatření. Více podle něj řeší situaci, co se stane, pokud v některé zemi kvůli pozitivitě uváznou.

Podle ředitelky zahraničního zastoupení CzechTourism ve Spojených státech Michaely Claudino bude propagace ČR v prvním čtvrtletí příštího roku, možná čtyři pět měsíců, ještě ve virtuálním světě. Ale i Američané podle ní budou chtít znovu cestovat. Poslední průzkumy podle ní ukázaly, že až 60 procent návštěvníků z USA bude chtít zůstat v jedné zemi, nebudou tolik přejíždět mezi státy. Cestovat budou v menších skupinách nebo individuálně. Více času budou chtít trávit mimo hlavní města, uvedla.

Ze Spojených států loni podle Českého statistického úřadu do ČR přijelo 584.627 turistů, mezi zahraničními hosty byli Američané na pátém místě. Letos byl propad o 89 procent. Devátá příčka v návštěvnosti loni patřila hostům z Koreje, kterých do ČR přijelo 387.563. Letos byl kvůli koronaviru pokles o 86 procent. Japonsko se v loňském roce v počtu turistů, kteří navštívili ČR, dostalo na 20. pozici se 147.760 turisty. Propad v letošním roce činil 79 procent.

Při obnově turismu bude třeba nejdřív pomoci Praze

Při obnovení cestovního ruchu bude třeba nejprve pomoci Praze, která je koronavirovou krizí nejvíce zasažena. Propad se u ní pohybuje kolem 80 procent, běžně se přitom na obratu v cestovním ruchu ČR podílí téměř dvěma třetinami. V rozhovoru s ČTK to u příležitosti představení nové strategie na následujících pět let řekl ředitel státní agentury CzechTourism Jan Herget.

Značka Praha je silnější než Česká republika, čehož je podle Hergeta třeba využít. Dostat turisty přes českou metropoli dále po republice je dlouhodobým cílem agentury. Nyní se kvůli krizi podle Hergeta situace změnila a návštěvníci budou v první řadě potřeba v Praze.

"Je důležité to správně načasovat, do kdy pomáháme Praze jako městu, aby nezkrachovaly hezké restaurace a hotely, do kterých chtějí Američané či Asiaté jezdit, a potom, kdy už rozvolnit a přitlačit na regiony," uvedl Herget.

U zahraničních turistů se vlivem pandemie podle Hergeta výrazněji rozštěpí racionalita a emocionalita. V kampaních tak bude nutné zohlednit obě tyto stránky. Bude třeba působit čísly a nastavenými pravidly, ale třeba i víc představovat místa, kde se lidé tolik nekoncentrují. Praha proto může být prezentována jako zelené město. Zeleň a parky tvoří osm procent její rozlohy, tedy téměř čtyři hektary, řekl Herget.

CzechTourism je podle Hergeta okamžitě, až se situace uvolní, připraven spustit kampaň na podporu České republiky, v první fázi s důrazem na Prahu. Nejdříve se zaměří na okolní země s dojezdovou vzdáleností. Česká republika se ale podle Hergeta nesmí vytratit ani z povědomí trhů, které zůstanou uzavřené, i z hlediska plánování přímých letů, které není tak flexibilní a chystá se mnoho let. Okamžitá návratnost se v tomto případě nečeká, ale je to investice do budoucna. "Čím víc přímých linek máte, tím větší je pravděpodobnost, že k vám přijedou bohatší klienti," dodal Herget.