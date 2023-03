Lyžařská sezóna se blíží ke konci. Skiareály začnou postupně zavírat

Sněmovní volby by nyní vyhrála koalice Spolu s 31 procenty hlasů. Druhé hnutí ANO by mělo 30,5 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněného volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Do Poslanecké sněmovny by se mohla vrátit Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), které model s hypotetickými koalicemi přisoudil pět procent hlasů. Pokud by však strany ve volbách kandidovaly samostatně, a ne v koalicích, vyhrálo by ANO před občanskými demokraty. Třetí by v takovém případě byli Piráti.