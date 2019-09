Dny NATO: Začínají letové zkoušky stroje L-39NG, oznámilo Aero Vodochody

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Společnost Aero Vodochody má povolení k zahájení letových zkoušek prototypu letadla L-39NG. Měly by trvat do července příštího roku. Typový certifikát pro cvičnou verzi by měl letoun získat příští rok na podzim. Novinářům to dnes na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR v Mošnově na Novojičínsku řekl šéfkonstruktér letadla Jaromír Lang.