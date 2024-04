Česko podle Pekarové Adamové promarnilo správnou chvíli na přijetí eura

Pekarová Adamová vnímá přínosy členství v EU na každém kroku, zmínila například jednotný trh či bezpečnostní výhody. "EU vznikla právě proto, aby se mezi evropskými státy už nebojovalo, a to se také daří. A je vidět, že mnoho těch, kteří by rádi rozšířili členské řady Evropské unie, by si právě tento deštník ochrany i bezpečnostní rovinu celé Unie přálo mít i doma," vysvětlila.

Předsedkyně vládní TOP 09 považuje za důležité, aby se blok rozšířil o státy západního Balkánu. "Když tyto státy necháváme v čekárně na členství v EU, mají ambici a chuť ten prostor zaplnit jiné mocnosti, ať už je to Rusko nebo Čína," podotkla.

Česko za dvacet let v unii nepřijalo společnou evropskou měnu. Podle předsedkyně Sněmovny k tomu chybí politický konsenzus, přičemž i společnost je podle průzkumů většinově proti. Ona si však myslí, že debatu o euru provází řada mýtů a nepravd.

"Ten správný čas a okamžik, který Slovensko využilo, to okno příležitosti, jsme promarnili. Nic však není ztracené... Věřím tomu, že i když nám to trvá déle a na cestě je mnoho odboček a překážek, jednou se členem eurozóny staneme i my," konstatovala.

Pekarová Adamová zmínila, že poslední roky podle jejího názoru ukazují, že vlastní měnová politika neochrání zemi před vysokou inflací, ačkoliv je to nejčastější argument zastánců české koruny.