Čtyři mrtví u Znojma. Jak došlo k tragické nehodě? Nové informace

Auto, které předjíždělo, bylo Audi 6 a mělo rakouskou poznávací značku Jelo směrem do Jihlavy. O život přišli při nehodě tři cestující z tohoto vozu, jedna spolucestující byla těžce zraněná. V protijedoucím volkswagenu přišla o život mladá řidička. Její malou dceru museli záchranáři přepravit s vážným zraněním do nemocnice. Lehce zraněný byl i řidič osobního auta, které jelo za volkswagenem a při nehodě do něj najelo.

"Osud přeživších účastníků nehody sledujeme a zatím nemáme informace, že by došlo k dalšímu úmrtí," řekla Drahokoupilová.

V pondělí večer se na jižní Moravě stala ještě jedna tragická nehoda, a to na dálnici D2. Na 9. kilometru ve směru na Brno zemřel řidič auta, příčina nehody zatím není známá.

Na silnicích v České republice zemřelo podle policejních statistik v pondělí osm lidí, což je nejvíce od června 2017.