Letitě přesune dráhu a přestaví odbavovací plochy za téměř miliardu

Letiště si od obou projektů slibuje efektivnější odbavení letadel a zvýšení bezpečnosti při odbavení širokotrupých letounů v jižní části letiště.

Přesunutá pojezdová dráha s označením TWY R (Romeo) by měla do zprovoznění nové paralelní dráhy fungovat jako pojezdová dráha na vzletovou a přistávací trať. Poté by se měla stát součástí nového systému pojezdových drah v jižní oblasti letiště.

Další částí zakázky je vybudování nové odbavovací plochy JIH a připojení stávajících ploch k nově budované infrastruktuře. Rozšíří se tak odbavovací plocha v areálu starého ruzyňského letiště, které v současnosti slouží primárně pro odbavení privátních letů. Přestavba by měla zajistit více možností pro odbavování velkých letadel.

Práce na stavbě by měly podle původních informací začít letos v létě a trvat by měly zhruba dva roky. Dosažená cena je o přibližně 80 milionů vyšší, než byla předpokládaná hodnota v tendru.

Zakázka je součástí dílčích projektů, které by měly postupně navýšit kapacitu letiště. Mezi největší z nich patří rozšíření druhého terminálu do roku 2028, které by mělo stát přes 16 miliard korun. V roce 2025 by pak měla začít stavba nové paralelní dráhy. Letiště v plánech pokračuje i přes současnou koronavirovou krizi, která výrazně omezila letecký provoz. V dubnu letiště odbavilo 5031 cestujících, což je meziročně o 99,6 procenta méně. V květnu už provoz mírně ožívá. Před krizí bylo letiště na hraně své kapacity, loni odbavilo rekordních 17,8 milionu pasažérů.