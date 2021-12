Na Semilsku havaroval autobus, šest lidí je zraněných

Aktualizováno 13:05 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Bradlecké Lhotě na Semilsku havaroval dnes dopoledne autobus, který přepravoval asi sedm lidí. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Řidiče autobusu museli hasiči vyprostit. Záchránáři na místě ošetřili šest zraněných. Jednoho s těžkým zraněním odvezla sanitka do nemocnice v Liberci a čtyři s lehkým zraněním do Jičína, šestý zraněný převoz nepotřeboval.