V Praze havaroval policejní vůz, tři policisté se zranili

Vyplývá to z informací policie, hasičů a záchranářů. Mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová ČTK řekla, že policisté pravděpodobně jeli k případu, ale okolnosti nehody se ještě vyšetřují.

Policejní auto havarovalo kolem 10:00 v tunelu Blanka u výjezdu směrem na Troju. "Vozidlo se po nárazu otočilo na střechu a začalo hořet," uvedla mluvčí policie. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka v tiskové zprávě uvedl, že vůz byl při příjezdu hasičů již plně zasažen požárem.

Naše ZOS na místo vyslalo celkem 2x RZP, RV a inspektora. Pečovali jsme o 3 zraněné osoby ve věku okolo 30ti let. Řidič byl převezen do ÚVN s úrazem hlavy a zlomeninou zápěstí, žena s úrazem hlavy a hrudníku do FNKV a další muž s úrazem hlavy do FNM, všichni středně závažná por. https://t.co/EAZMtmBSLf pic.twitter.com/HSZVHzj4vD