V příštím roce chce stát otevřít 46,5 km dálnic, víc než letos

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V příštím roce plánuje stát otevřít 46,5 kilometru nových dálnic a přes 23 kilometrů silnic první třídy. Za rok by také měla skončit modernizace dálnice D1. Na dnešní konferenci o budoucnosti českého stavebnictví to řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Počet kilometrů nových dálnic by tak v příštím roce měl být oproti letošku zhruba dvojnásobný.