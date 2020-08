Vjezd do centra Brna bude přísnější, návštěvy nevjedou

Parkoviště v Besední ulici radní přesunuli do mírnější zóny v širším centru, kde řidiči nepotřebují povolení k vjezdu a mohou zde zaparkovat. Vzhledem ke svému umístění sice patří do historického jádra, ale podle Kratochvíla je tam regulace zbytečná. Zdůraznil, že je důležité, že auta již nebudou smět projíždět náměstím Svobody.

Centrum bude nově rozděleno do několika zón a oprávnění bude platit jen do jedné konkrétní. Vjezd do centra budou kontrolovat kamery a neoprávněné odstavování vozidel v pěší zóně strážníci.

Mezi další novinky patří zařazení nových parkovacích míst v Lužánecké ulici do systému rezidentního parkování.

Radní dále schválili harmonogram pro rozšiřování systému placeného stání v příštím roce. Přibude do něj osm oblastí v Žabovřeskách a Králově Poli, v obou městských částech čtyři.

Původně se příští rok měla do systému placeného stání přidat i městská část Brno-sever. Kvůli připomínkám jejího vedení se tam ale modré čáry objeví až v roce 2022. "Pro obyvatele čtvrtí Husovice a Černá Pole je nepřijatelné, aby je rozdělilo rezidentní parkování, jak to bylo v původním návrhu. Potřebujeme, aby se zavedlo naráz v celé oblasti. Příští rok budou navíc dělníci kompletně opravovat Lesnickou ulici v Černých Polích. Nedovedu si představit, že by se tam ve stejnou dobu zaváděl nový systém," sdělil starosta Brna-severu Martin Maleček.

Systém rezidentního parkování se letos už dvakrát rozšířil, dvě etapy jsou ještě naplánované.