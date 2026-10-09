Komunální volby v plném proudu. Odvoleno už má Pavel i exprezidenti

V České republice začaly úderem 14. hodiny dvoudenní volby do obecních zastupitelstev, které rozhodnou o složení místních radnic na příští čtyři roky. Souběžně s nimi se ve dvaceti sedmi obvodech koná také první kolo senátních voleb, jež napoví, jak výrazně se obmění třetina horní parlamentní komory. Volební místnosti po celé zemi zůstanou otevřené v pátek do 22. hodiny a v sobotu od 8. do 14. hodiny, kdy se hlasovací urny definitivně uzavřou. Celý průběh voleb pro vás budeme sledovat v online přenosu.
16:32 - Policie nelení ani v den voleb
Probíhající volby na některých místech v České republice doprovázejí incidenty a zásahy policie. V Lipové-lázni a v Jeseníku řeší strážci zákona vandalismus namířený proti volebním materiálům. V krušnohorské obci Moldava naopak musela policie asistovat u sporu týkajícího se vyškrtnutí osob ze seznamu voličů.
K případu poškozování volební kampaně došlo v noci ze středy na čtvrtek v Olomouckém kraji. Dosud neznámý pachatel v Lipové-lázni a v Jeseníku posprejoval celkem třináct volebních plakátů a bannerů. Policisté událost prověřují pro trestný čin poškození cizí věci. Pachateli v případě dopadení hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Mnohem komplikovanější situace nastala v obci Moldava v Krušných horách. Starosta obce David Leitermann z uskupení Moldava pro život vyškrtl ze seznamu voličů několik lidí, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Okrsková volební komise tyto občany nenechala odevzdat hlasovací lístky. Dotčení lidé se proto okamžitě obrátili na Policii České republiky.
Vyškrtnutí občané následně v doprovodu přivolané policejní hlídky sepsali oficiální doklad o tom, že jim nebylo umožněno hlasovat. Starosta obce tento krok zdůvodnil nesrovnalostmi kolem přihlašování nových obyvatel k trvalému pobytu. Podle jeho vyjádření totiž na obecní úřad před volbami přicházeli neznámí lidé s nově podepsanými nájemními smlouvami.
Předložené dokumenty byly podle starosty sjednány na fiktivní adresy. Příchozí se na jejich základě pokoušeli stát novými obyvateli Moldavy a získat tak právo hlasovat v místním volebním obvodu. Starosta z toho důvodu přistoupil k jejich vyškrtnutí ze seznamu oprávněných voličů.
16:04 - Jak, kdy a kde správně odvolit?
Volební místnosti se pro veřejnost otevírají v pátek ve 14 hodin a uzavírají se ve 22 hodin. V sobotu pak mohou voliči přicházet od 8. hodiny ranní do 14. hodiny odpoledne, kdy se volební místnosti definitivně uzamknou a okrskové komise zahájí sčítání odevzdaných hlasů. V obvodech, kde se volí do Senátu a žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, se o týden později uskuteční kolo druhé.
K účasti ve volbách musí každý občan prokázat svou totožnost a státní občanství platným dokladem, kterým je občanský průkaz nebo cestovní pas. Voliči také mají možnost využít elektronickou variantu dokladů v mobilní aplikaci eDoklady, kterou jsou volební komise povinny akceptovat. Řidičský průkaz nelze jako volební doklad použít. Hlasovací lístky dostávají lidé do svých poštovních schránek předem, pokud je však zapomenou nebo ztratí, kompletní sadu lístků jim na vyžádání poskytne volební komise přímo na místě.
Pravidla pro komunální volby se od předchozích let nezměnila, zachovávají si však výrazná specifika. Voliči v nich rozhodují o složení zastupitelstev měst a obcí, případně městských částí. Pro komunální volby se zásadně nevydávají voličské průkazy, což znamená, že hlasovat lze výhradně ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště. Všichni kandidáti a kandidující formace jsou v dané obci vytištěni na jednom velkém hlasovacím lístku, přičemž v jeho záhlaví je vždy uveden přesný počet volených členů zastupitelstva.
15:37 - Odvolit lze i s eDokladem, musí být aktualizovaný
Při probíhajících volbách se voliči v České republice mohou u okrskových volebních komisí opět plnohodnotně prokázat digitálním občanským průkazem v mobilní aplikaci eDoklady. Státní správa v této souvislosti vydala soubor klíčových doporučení, které mají občanům zajistit hladký a bezproblémový průběh identifikace ve volební místnosti. Aby ověření totožnosti proběhlo bez zbytečných prodlev, je nutné provést několik technických kroků ještě před samotným odchodem z domova.
Samotná registrace do systému vyžaduje platný český občanský průkaz a aktivní elektronický přihlašovací prostředek v rámci Identity občana. Voliči mohou k tomuto účelu využít například Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identitu či službu mojeID. Během registračního procesu se zároveň doporučuje mít v mobilním telefonu nastaven jako výchozí internetový prohlížeč některý z podporovaných programů, mezi něž patří Google Chrome, Microsoft Edge nebo Safari.
Klíčovým krokem k úspěšnému prokázání totožnosti před volební komisí je včasná aktualizace všech potřebných složek. Uživatelé by měli mít v telefonu nainstalován nejnovější firmware operačního systému i aktuální verzi samotné aplikace eDoklady. Důležité je také provést aktualizaci samotných dat digitálního dokladu uvnitř aplikace, což se doporučuje učinit s dostatečným předstihem doma při stabilním připojení k internetu, aby se předešlo technickým komplikacím přímo ve volební místnosti.
15:16 - Řada politiků i lídrů stran už odvolila
Probíhající komunální a senátní volby v České republice přilákaly již během pátečního odpoledne k volebním urnám řadu významných politických osobností i bývalých hlav státu. Mezi prvními hlasujícími se objevili někdejší prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus, ale i lídři politických stran jako Tomio Okamura, Zdeněk Hřib či Robert Šlachta. Návštěvu volebních místností mnozí z nich využili k vyjádření svých politických očekávání i k věcným či kritickým komentářům.
Bývalý prezident Miloš Zeman dorazil odevzdat svůj hlas do základní školy v Lánech krátce po čtrnácté hodině, přičemž první místní voliči na otevření místnosti čekali již s předstihem. Někdejší prezident ani tentokrát neustoupil ze svého dlouhodobě odmítavého postoje k horní parlamentní komoře. Prohlásil, že je i nadále přesvědčen o tom, že přirozenou cestou by bylo zrušení Senátu. Dodal však, že pokud k jeho zrušení zatím nedojde, je stále lepší, když v něm zasedají slušní a schopní lidé než ti, kteří tam přišli pouze kvůli senátorskému platu.
Moderní možnosti identifikace při hlasování naopak využil předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který k prokázání totožnosti použil elektronickou aplikaci eDoklady. Po odchodu z volební místnosti zavtipkoval o digitální občance a vyjádřil naději v dobrý volební výsledek. Piráti v senátních volbách obhajují jeden mandát a postavili tři kandidátky. Hřib zdůraznil, že za výhru v komunálních volbách by považoval vytvoření liberálních koalic na úrovni krajských měst, a zároveň vyjádřil přání, aby celková voličská účast dosáhla alespoň padesáti procent.
14:55 - Pavel kvůli volbám přiletěl z Afriky
Prezident Petr Pavel v pátek odpoledne překvapivě přerušil soukromou dovolenou v Maroku a vrátil se do České republiky, aby se zúčastnil komunálních voleb. Hlava státu odevzdala svůj hlas v domovské obci Černouček na Litoměřicku kolem čtvrt na tři odpoledne, tedy jen krátce po otevření volebních místností. Pavel tak reagoval na silnou vlnu kritiky ze strany politiků i veřejnosti, která se snesla na jeho původní oznámení, že se hlasování kvůli zahraniční cestě nezúčastní.
Do volební místnosti dorazil prezident nečekaně přímo z letiště. Bezprostředně po splnění své občanské povinnosti sdělil, že se okamžitě vrací zpět do Severní Afriky, kde pokračuje jeho soukromý motorkářský výlet. Do svého oficiálního pracovního programu v České republice se hlava státu plánuje plnohodnotně zapojit v pondělí 19. října, kdy má v plánu přijetí nových zahraničních velvyslanců.
14:34 - Jak funguje křížkování?
Volební systém pro komunální volby se výrazně liší od hlasování do Poslanecké sněmovny nebo Evropského parlamentu. Volič nemá k dispozici pouze jediný preferenční hlas, ale disponuje takovým počtem hlasů, kolik členů se do daného zastupitelstva volí. Přesný počet volených mandátů je vždy přehledně uveden přímo na hlavičce hlasovacího lístku. Pokud se tedy v dané obci volí například patnáct zastupitelů, má každý hlasující k dispozici celkem patnáct samostatných hlasů.
První a nejjednodušší možností úpravy hlasovacího lístku je zakřížkování jedné celé kandidátní listiny. Volič v takovém případě učiní křížek ve čtverečku v záhlaví zvolené politické strany, hnutí či sdružení. Všechny dostupné hlasy se pak automaticky připíší kandidátům této kandidátky od prvního místa dolů. Pokud kandidátka obsahuje méně jmen, než kolik se volí členů zastupitelstva, zbývající nevyužité hlasy voliče propadají.
Druhou variantou je výběr konkrétních osobností napříč všemi kandidujícími subjekty, což se označuje jako panašování. Volič nekřížkuje žádnou stranu jako celek, ale dává jednotlivé křížky přímo do rámečků před jmény vybraných kandidátů. Hlasy tak může libovolně rozdělit mezi zástupce různých stran i nezávislé uchazeče. Zásadní podmínkou zůstává, že celkový počet udělených křížků nesmí překročit stanovený počet volených zastupitelů.
Třetí a nejsložitější možností je kombinace hlasu pro celou jednu stranu s výběrem konkrétních kandidátů z jiných kandidátních listin. Volič zakřížkuje vybranou stranu v záhlaví a současně udělí křížky osobnostem z konkurujících stran. V takovém případě se počet hlasů pro primárně označenou stranu automaticky snižuje o počet křížků rozdaných jinde. Odčítání hlasů u původní strany probíhá vždy od spodních příček kandidátní listiny směrem nahoru.
14:11 - Absence Pavla u voleb budí vášně
Mezi tradiční účastníky hlasování patří vrcholní představitelé státu včetně premiéra a předsedů obou komor Parlamentu ČR, kteří většinou míří do volebních místností v průběhu prvního dne. Pozornost však vzbudilo rozhodnutí prezidenta Petra Pavla, který dal před účastí na hlasování v domovské obci Černouček na Litoměřicku přednost soukromé zahraniční dovolené. Prezident své rozhodnutí nezměnil ani přes vlnu kritiky, která se na jeho adresu snesla.
Absence hlavy státu u volebních uren vyvolala diskusi především v souvislosti s jeho předchozími veřejnými postoji. Při loňských sněmovních i předloňských krajských a senátních volbách totiž Petr Pavel občany opakovaně vyzýval k aktivní účasti. Navíc v roce 2022, kdy ještě jako prezidentský kandidát hlasoval právě v Černoučku, označil komunální volby za vůbec nejdůležitější hlasování pro běžného občana.
14:00 - Volební místnosti se otevírají, volby začaly
Hlasování se v Česku koná jednou za čtyři roky, přičemž od roku 2026 platí nová úprava, která napevno stanovila datum voleb na první celý říjnový týden. V Praze a dalších statutárních městech, která se člení na městské části či obvody, probíhají volby na dvou úrovních. Obyvatelé v takovém případě dostávají dva různé hlasovací lístky a volí jak celoměstské zastupitelstvo, tak i zastupitelstvo své konkrétní městské části. Zatímco celoměstské orgány řeší velkou dopravu či územní plán, městské části se starají například o lokální hřiště a parky.
Kromě výběru nových zastupitelů a zákonodárců čeká obyvatele řady měst a obcí také rozhodování v místních plebiscitech. Souběžně s volbami se totiž uskuteční celkem třicet sedm místních referend, z nichž přibližně dvacítka se týká plánované výstavby větrných elektráren. O větrných parcích se hlasuje například ve středočeských Kačicích, Petrovicích či Teplýšovicích, v moravskoslezských Starých Heřminovech a Zátoru nebo v Kralovicích, Žihli a Měčíně v Plzeňském kraji.
První výsledky senátních voleb i souběžně konaných referend začnou volební komise sčítat bezprostředně po uzavření volebních místností v sobotu odpoledne. Kompletní výsledky komunálních voleb pak budou známé postupně během sobotního večera a noci na neděli, přičemž ukážou nejen nové rozložení sil na radnicích, ale i celkovou voličskou účast.
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Zdroj: Libor Novák